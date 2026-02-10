R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L ’ o l i o m i n e r a l e u s a t o è u n r i f i u t o p e r i c o l o s o c h e s e s m a l t i t o i n m o d o s c o r r e t t o p u ò e s s e r e a l t a m e n t e i n q u i n a n t e : v e r s a t o n e l t e r r e n o a v v e l e n a l a f a l d a a c q u i f e r a , d i s p e r s o i n a c q u a f o r m a u n a p e l l i c o l a i m p e r m e a b i l e c h e i m p e d i s c e l o s c a m b i o d i o s s i g e n o c o n d a n n i a l l a v i t a a c q u a t i c a , s e b r u c i a t o i n m o d o i m p r o p r i o r i l a s c i a i n q u i n a n t i . I n I t a l i a v i e n e , p e r ò , r a c c o l t o a l 1 0 0 % , r i p o r t a t o a n u o v a v i t a e t r a s f o r m a t o , p r i n c i p a l m e n t e , i n n u o v e b a s i l u b r i f i c a n t i g r a z i e a d u n m o d e l l o d i e c o n o m i a c i r c o l a r e c h e f u n z i o n a e c h e r a p p r e s e n t a u n ’ e c c e l l e n z a g l o b a l e o s s e r v a t a a n c h e a l l ’ e s t e r o p e r l a s u a e f f i c a c i a . A r a c c o n t a r e l a f i l i e r a d e l r i c i c l o d e g l i o l i e s a u s t i è a l l ’ A d n k r o n o s R i c c a r d o P i u n t i , p r e s i d e n t e d e l C o n o u , C o n s o r z i o N a z i o n a l e p e r l a G e s t i o n e , R a c c o l t a e T r a t t a m e n t o d e g l i O l i M i n e r a l i U s a t i . “ I l c i c l o d e g l i o l i m i n e r a l i u s a t i i n I t a l i a è i l p i ù v i r t u o s o c h e c i s i a n e l m o n d o : è u n ' e c c e l l e n z a s i a a l i v e l l o e u r o p e o s i a r i s p e t t o a d a l t r i P a e s i o c c i d e n t a l i c o m e g l i S t a t i U n i t i . I n I t a l i a r a c c o g l i a m o l a t o t a l i t à d e g l i o l i m i n e r a l i u s a t i ( 1 9 0 m i l a t o n n e l l a t e a l l ’ a n n o ) e l i r i g e n e r i a m o p e r i l 9 8 % . I d a t i c o m p l e s s i v i d i a l t r i P a e s i n o n s o n o a l t r e t t a n t o b r i l l a n t i : i n E u r o p a l a r a c c o l t a c o p r e l ' 8 0 % d e l r a c c o g l i b i l e , i l c h e s i g n i f i c a c h e c ' è u n 2 0 % c h e n o n s i s a b e n e c h e f i n e f a c c i a , e d i q u e s t o 8 0 % n e v i e n e r i g e n e r a t o s o l o i l 6 0 % . N e g l i S t a t i U n i t i , l ' o l i o r a c c o l t o a r r i v a a c i r c a l ' 8 0 % , d i q u e s t o s o l o i l 5 0 % v i e n e r i g e n e r a t o ” , r i m a r c a P i u n t i . U n r i s u l t a t o o t t e n u t o g r a z i e a d u n a f i l i e r a c h e f u n z i o n a . Q u a l c h e d a t o d a l l ’ u l t i m o r e p o r t d i S o s t e n i b i l i t à : i l C o n s o r z i o , n e l 2 0 2 4 h a r e c u p e r a t o 1 8 8 m i l a t o n n e l l a t e d i o l i u s a t i c o n c i r c a 6 9 0 7 c o n f e r i m e n t i ( o p e r a z i o n i ) c o n a u t o b o t t e , r i s u l t a t o d e l l e a t t i v i t à d i r a c c o l t a d e i 5 8 C o n c e s s i o n a r i c h e h a n n o r i t i r a t o i l r i f i u t o p r e s s o c i r c a 1 0 3 m i l a p r o d u t t o r i e s i t i i n t u t t o i l P a e s e . Q u e s t e 1 8 8 m i l a t o n n e l l a t e s o n o s t a t e p o i c e d u t e i n m a g g i o r p a r t e a l l e t r e r a f f i n e r i e d i r i g e n e r a z i o n e ; s o l o u n a p a r t e ( 2 . 4 0 0 ) è s t a t a d e s t i n a t a a t e r m o v a l o r i z z a z i o n e m e n t r e u n q u a n t i t a t i v o m i n i m o d i c i r c a 2 0 0 t o n n e l l a t e è s t a t o a v v i a t o a t e r m o d i s t r u z i o n e a u n i n c e n e r i t o r e a u t o r i z z a t o . U n c i c l o c h e f u n z i o n a , c o n v a n t a g g i d i n a t u r a s i a e c o n o m i c a c h e a m b i e n t a l e . “ N o i r e c u p e r i a m o d a u n r i f i u t o p e r i c o l o s o c i r c a 1 2 0 m i l i o n i d i e u r o l ' a n n o d i p r o d o t t i n o b i l i , c i o è d i b a s i l u b r i f i c a n t i r i u t i l i z z a b i l i , d i b i t u m i e d i g a s o l i - s o t t o l i n e a P i u n t i - D a l p u n t o d i v i s t a a m b i e n t a l e r i s p a r m i a m o e m i s s i o n i p e r o l t r e i l 4 0 % d e l l a C O 2 ( 9 0 m i l a t o n n e l l a t e d i C O 2 e q u i v a l e n t e e v i t a t e ) e i l 9 0 % d i t u t t i g l i a l t r i i n q u i n a n t i , m e d i a m e n t e , c h e a l t r i m e n t i p r o d u r r e m o l a v o r a n d o c o n l a m a t e r i a p r i m a v e r g i n e ” . S u l f r o n t e e c o n o m i c o - s o c i a l e , n e l 2 0 2 4 i l s i s t e m a C o n o u h a , p o i , g e n e r a t o u n i m p a t t o d i r e t t o d i o l t r e 7 3 , 4 m i l i o n i d i e u r o , o c c u p a n d o o l t r e 1 . 8 5 0 p e r s o n e .