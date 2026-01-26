R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " P e r f o r t u n a c h e e s i s t e l a C o s t i t u z i o n e . P e r c h é q u e s t o n o n p u ò e s s e r e i l n o s t r o m o d e l l o . A b b i a m o u n a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c h e a r r i v a a p r o p o r r e i l N o b e l p e r l a p a c e a T r u m p . A b b i a m o u n v i c e p r e s i d e n t e , S a l v i n i , c h e c h i e d e ' m a n i p i ù l i b e r e ' p e r l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e . A b b i a m o u n a l t r o v i c e p r e s i d e n t e , T a j a n i , c h e i p o t i z z a d i t o g l i e r e a i p u b b l i c i m i n i s t e r i i l c o n t r o l l o d e l l a p o l i z i a g i u d i z i a r i a . E q u e s t o è m o l t o s i g n i f i c a t i v o . P e r f o r t u n a c h e e s i s t e l a C o s t i t u z i o n e " . C o s ì i n u n p o s t s u I n s t a g r a m D e b o r a S e r r a c c h i a n i , r e s p o n s a b i l e G i u s t i z i a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d . " P e r c h é q u e s t a d e s t r a a l g o v e r n o g u a r d a c o n p r e o c c u p a n t e a m m i r a z i o n e a l m o d e l l o T r u m p . U n m o d e l l o i n c u i c i v i l i i n e r m i v e n g o n o u c c i s i p e r s t r a d a . I n c u i i d i r i t t i s i p i e g a n o a l l a f o r z a e l a r e p r e s s i o n e d i v e n t a n o r m a l i t à . I n c u i i g i o r n a l i s t i p o s s o n o e s s e r e i n t i m i d i t i m e n t r e f a n n o i l l o r o l a v o r o , c o m e è a c c a d u t o a i c r o n i s t i R a i , a c u i v a t u t t a l a n o s t r a s o l i d a r i e t à " . " N o i d i c i a m o n o . N o a u n ’ i d e a d i S t a t o c h e i n d e b o l i s c e i c o n t r a p p e s i , s v u o t a l e t u t e l e e m e t t e a r i s c h i o l e l i b e r t à f o n d a m e n t a l i . È a n c h e p e r q u e s t o c h e d i r e m o N o a l r e f e r e n d u m s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a . P e r c h é d i f e n d e r e l a C o s t i t u z i o n e o g g i s i g n i f i c a i m p e d i r e c h e s i a p r a u n a b r e c c i a p e r i c o l o s a , c h e m a n m a n o s t a u s c e n d o n e l l e p a r o l e d i c h i h a p r o p o s t o q u e s t a r i f o r m a . E p e r c h é l e d e m o c r a z i e n o n c r o l l a n o t u t t e i n s i e m e : a r r e t r a n o u n p e z z o a l l a v o l t a . N o i q u e l p r i m o p a s s o i n d i e t r o n o n l o f a r e m o " .