P a l e r m o , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - E ' a p p e n a t e r m i n a t a l a p r i m a a t t i v i t à d i i s p e z i o n e e s o p r a l l u o g o d e l l ' e v e n t o f r a n o s o c h e h a i n t e r e s s a t o N i s c e m i . L ' a t t i v i t à è s t a t a s v o l t a d e l l ' i n t e r a s q u a d r a i n v e s t i g a t i v a c o m p o s t a d a i 3 P u b b l i c i M i n i s t e r i d e l l a P r o c u r a d i G e l a , t i t o l a r i d e l f a s c i c o l o d ' i n d a g i n e , d a l p e r s o n a l e d e l l a S q u a d r a M o b i l e d i C a l t a n i s s e t t a , d e l C o m m i s s a r i a t o d i N i s c e m i e d a l t e a m d i C o n s u l e n t i t e c n i c i d e l P M . Q u e s t i p r i m i a c c e r t a m e n t i s u i l u o g h i s o n o s t a t i s v o l t i , i n p a r t i c o l a r e , a v a l l e d e l l a f r a n a , i n d i v e r s i p u n t i d i o s s e r v a z i o n e , c h e e r a n o s t a t i i n d i v i d u a t i d a i C o n s u l e n t i n e i g i o r n i p r e c e d e n t i , s i a n e l l e c a m p a g n e d i N i s c e m i , c h e n e i p r e s s i d e l l ' a b i t a t o . " A q u e s t a o s s e r v a z i o n e s u l t e r r e n o , s i è a g g i u n t a u n a o s s e r v a z i o n e a e r e a d e l l ' i n t e r a a r e a i n t e r e s s a t a d a l l a f r a n a ( c h e n o n r i g u a r d a s o l t a n t o i l c o s t o n e s o t t o i l p a e s e ) , c o n l ' a u s i l i o d i u n e l i c o t t e r o d e l R e p a r t o V o l o d e l l a P o l i z i a d i S t a t o d i P a l e r m o " , s p i e g a i l P r o c u r a t o r e S a l v a t o r e V e l l a . " L ' o s s e r v a z i o n e a e r e a s i è r i v e l a t a f o n d a m e n t a l e p e r u n a p r i m a v i s t a d ' i n s i e m e d e l g i g a n t e s c o e c o m p l e s s o f e n o m e n o f r a n o s o c h e s t a a n c o r a i n t e r e s s a n d o N i s c e m i - d i c e - L ' i n t e r a a t t i v i t à d i o s s e r v a z i o n e i n v o l o è s t a t a r e g i s t r a t a d a l l e t e l e c a m e r e d i b o r d o a d a l t a r i s o l u z i o n e i n d o t a z i o n e a l v e l i v o l o , m a n o v r a t e c o n p e r i z i a d a l l ' o p e r a t o r e d i P o l i z i a s u c o s t a n t e i n d i c a z i o n e d e i c o n s u l e n t i , c h e s i t r o v a v a n o a n c h ' e s s i a b o r d o d e l l ' e l i c o t t e r o " . " I l m a t e r i a l e a c q u i s i t o è s t a t o d e f i n i t o d i g r a n d e i n t e r e s s e p e r l a r i c o s t r u z i o n e d e l m o d e l l o d e l l a c o m p l e s s a f r a n a i n a t t o a N i s c e m i e p e r l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l e s u e c a u s e " , a g g i u n g e i l P r o c u r a t o r e . " N e l f r a t t e m p o s i è r i v e l a t o , i n m a n i e r a e v i d e n t e , u n r i s c h i o c h e p o t r e b b e i n t e r e s s a r e u n a p a r t e d e l t r a c c i a t o d e l l a S P 1 1 , a t t u a l m e n t e l ' u n i c a s t r a d a d i c o l l e g a m e n t o t r a N i s c e m i e i l r e s t o d e l t e r r i t o r i o c i r c o s t a n t e . N e l l ' u n i c o o b i e t t i v o d i o f f r i r e m a s s i m a t u t e l a a l l a p o p o l a z i o n e d i N i s c e m i , l a P r o c u r a d e l l a R e p u b b l i c a d i G e l a h a r i t e n u t o d i c o n d i v i d e r e p a r t e d e i p r i m i a c c e r t a m e n t i c o m p i u t i s u l l a S P 1 1 c o n i l C O C d i N i s c e m i e i l C C S d i C a l t a n i s s e t t a , p r o p o n e n d o a n c h e u n a s o l u z i o n e t e c n i c a c h e c o n s e n t i r e b b e d i m e t t e r e i n s i c u r e z z a l a g r a n m a s s a d i a u t o m o b i l i s t i e d i c o n d u t t o r i d i m e z z i p e s a n t i , c h e q u o t i d i a n a m e n t e t r a n s i t a n o s u q u e l l ' u n i c a s t r a d a , s e n z a d o v e r i n t e r r o m p e r e l a c i r c o l a z i o n e s u t a l e a r t e r i a v i t a l e p e r l ' e c o n o m i a e l a s o p r a v v i v e n z a d i N i s c e m i " , s p i e g a i l M a g i s t r a t o . " I l S i n d a c o d i N i s c e m i , i n s i e m e a l p e r s o n a l e d e l l a P r e f e t t u r a d i C a l t a n i s s e t t a e d e l l a P r o t e z i o n e c i v i l e , s i s o n o i m m e d i a t a m e n t e r e c a t i s u i l u o g h i i n t e r e s s a t i , a d i a c e n t i a l l a S P 1 1 , p e r r e n d e r s i c o n t o d i r e t t a m e n t e d e l l a s i t u a z i o n e d i r i s c h i o i n d i c a t a d a i c o n s u l e n t i d e l l a P r o c u r a " . " L ' a t t i v i t à d i i n d a g i n e p r o s e g u i r à c o n l ' a c q u i s i z i o n e d i u l t e r i o r i d o c u m e n t i , c o n l ' e s a m e d i s o g g e t t i i n f o r m a t i s u i f a t t i e c o n u l t e r i o r i a c c e r t a m e n t i s u i d i v e r s i l u o g h i e t e r r i t o r i i n t e r e s s a t i d a l l a f r a n a " , c o n c l u d e i l P r o c u r a t o r e V e l l a .