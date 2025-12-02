R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - G i o r g i o N a p o l i t a n o e r a c o n v i n t o c h e " o c c o r r e s o s t e n e r e i l b u o n f u n z i o n a m e n t o d e l l e i s t i t u z i o n i , e d u n q u e l a l o r o c a p a c i t à d i d e c i s i o n e , p u r q u a n d o q u e s t ' u l t i m a s i a p e r n o i i n s o d d i s f a c e n t e , c o n s e r v a n d o c o s ì a d e s s e r u o l o e f f e t t i v o e a u t o r e v o l e z z a " . I n o l t r e r i t e n e v a c h e " i l b a n c o d i p r o v a d e l l e f o r z e d i o p p o s i z i o n e s i a m o s t r a r e a l P a e s e , c o n s e r i e t à e c o m p i u t e z z a , l a p o s s i b i l i t à e i v a n t a g g i d i u n ' a l t e r n a t i v a p o l i t i c a . S t a q u i i l f o n d a m e n t o d i q u e l l a p r e d i l e z i o n e p e r i l s i s t e m a d e l l ' a l t e r n a n z a c h e r i b a d i r à c o n t i n u a m e n t e , a n c h e d a P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , c o m e e s s e n z i a l e p e r m a n t e n e r e f o r z a a l s i s t e m a d e m o c r a t i c o . U n m e t o d o , d u n q u e , s q u i s i t a m e n t e p o l i t i c o , c h e r i c h i e d e v a s t u d i o , a p p r o f o n d i m e n t o , c o s t a n t e a t t e n z i o n e a i l a v o r i p a r l a m e n t a r i " . L o h a a f f e r m a t o A n n a F i n o c c h i a r o , i n t e r v e n e n d o i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e a M o n t e c i t o r i o d e i ' D i s c o r s i p a r l a m e n t a r i d i G i o r g i o N a p o l i t a n o n e l c e n t e n a r i o d e l l a n a s c i t a ' , a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a . " L a p r o d u z i o n e d i i n t e r v e n t i , r e l a z i o n i , d i s c o r s i c o r r i s p o n d e a l l a v o r o d i u n p r o t a g o n i s t a - h a a g g i u n t o l ' e x p a r l a m e n t a r e e m i n i s t r a - c h e h a m e s s o a d i s p o s i z i o n e d e l l e I s t i t u z i o n i r e p u b b l i c a n e u n a v e r a e p r o p r i a ' d e d i z i o n e c o s t i t u z i o n a l e ' e c h e h a d e s t i n a t o a l l a c o s t r u z i o n e e u r o p e a n o n s o l o c o m p e t e n z a e i n t e l l i g e n z a p o l i t i c a , m a a n c h e , p e r d i r l o c o n l e s u e p a r o l e , l ' a t t a c c a m e n t o c h e s i d e v e a d u n a ' s e c o n d a p a t r i a ' " .