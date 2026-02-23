M i l a n o , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - E ' i n p r o g r a m m a p e r d o m a n i m a t t i n a , a l l e o r e 1 1 , d a v a n t i a l g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i M i l a n o D o m e n i c o S a n t o r o l ' i n t e r r o g a t o r i o p e r l a c o n v a l i d a d e l f e r m o d i C a r m e l o C i n t u r r i n o , a c c u s a t o d i o m i c i d i o v o l o n t a r i o p e r l a m o r t e d i A b d e r r a h i m M a n s o u r i , u c c i s o n e l l a s p a r a t o r i a d e l 2 6 g e n n a i o s c o r s o a R o g o r e d o . S e n e l l a r i c h i e s t a d i f e r m o c o n t r o l ' a g e n t e d e l c o m m i s s a r i a t o M e c e n a t e ( d i f e s o d a l l ' a v v o c a t o P i e t r o P o r c i a n i ) s o n o i n d i c a t e t u t t e l e e s i g e n z e c a u t e l a r i - p e r i c o l o d i f u g a , r e i t e r a z i o n e d e l r e a t o e i n q u i n a m e n t o p r o b a t o r i o - , l ' u n i c a e s i g e n z a c o n t e s t a t a n e l f e r m o è q u e l l a d e l p e r i c o l o d i f u g a .