( A d n k r o n o s ) - D a q u a n t o s i a p p r e n d e B a b y G a n g è s t a t o s o r p r e s o d a i m i l i t a r i i n u n a l b e r g o i n v i a V a l l a z z e a M i l a n o c o n u n a p i s t o l a c a l i b r o 9 i l l e g a l m e n t e d e t e n u t a , m e n t r e l e a l t r e d u e p i s t o l e s o n o s t a t e t r o v a t e n a s c o s t e n e l d o p p i o f o n d o d i u n m o b i l e n e l l a s u a a b i t a z i o n e d i C a l o z i o c o r t e . L o s t e s s o t r a p p e r v e n t i q u a t t r e n n e d o p o l a m e z z a n o t t e a v e v a f a t t o u n a s t o r i a m u t a s u i s o c i a l : a v e v a m o s t r a t o i l s u o v o l t o e u n a c o l o n n a s o n o r a e s p l i c a t i v a " N o o o o l a p o l i z i a . . . " . S e l ' a r r e s t o è a v v e n u t o i n z o n a C i t t à S t u d i a M i l a n o , l a n u o v a i n c h i e s t a s u l t r a p p e r è d e l l a P r o c u r a d i L e c c o e v e d e c o i n v o l t o a n c h e l ' a l t r o t r a p p e r S i m b a L a R u e ( i n d a g a t o ) , a l l ' a n a g r a f e M o h a m e d L a m i n e S a i d a , c o n c u i a v r e b b e g i r a t o a l c u n i v i d e o m u s i c a l i c o n u n f u c i l e m i t r a g l i a t o r e d ' a s s a l t o d i d e r i v a z i o n e A K 4 7 d i f a b b r i c a z i o n e s o v i e t i c a p e r f e t t a m e n t e f u n z i o n a n t e . I n c h i e s t a c h e h a p o r t a t o a q u a t t r o a r r e s t i p e r d e t e n z i o n e e p o r t o i l l e g a l e d i a r m i d a f u o c o c o m u n i e d a g u e r r a e d e t e n z i o n e a i f i n i d i s p a c c i o d i d r o g a , i n p a r t i c o l a r e c o c a i n a , p e r u n g i r o d ' a f f a r i d i c i r c a 1 2 m i l a e u r o a l m e s e . B a b y G a n g d e v e r i s p o n d e r e d i p o r t o e d e t e n z i o n e i l l e g a l i d i a r m i c o m u n i d a s p a r o .