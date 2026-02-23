M i l a n o , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C o n o s c e v a l ' i n d a g a t o C i n t u r r i n o d a d i v e r s o t e m p o , e r a t e r r o r i z z a t o d a q u e s t o p o l i z i o t t o , e r a t e r r o r i z z a t o " . L o a f f e r m a D e b o r a P i a z z a , l ' a v v o c a t a c h e i n s i e m e a l c o l l e g a M a r c o R o m a g n o l i , d i f e n d e l a f a m i g l i a d i A b d e r r a h i m M a n s o u r i , 2 8 a n n i , u c c i s o d a l p o l i z i o t t o C a r m e l o C i n t u r r i n o d u r a n t e u n c o n t r o l l o a n t i s p a c c i o i l 2 6 g e n n a i o n e l l a z o n a d i R o g o r e d o , a l l e p o r t e d i M i l a n o . C o n t r o l ' a g e n t e f e r m a t o p e r l ' o m i c i d i o v o l o n t a r i o a n c h e " i r i l i e v i d e l l ' a u t o p s i a e u n t e s t i m o n e o c u l a r e " a g g i u n g e . " I o g l i a v e v o s u g g e r i t o d i a c q u i s t a r e d e l l e t e l e c a m e r e , c e r t o c h e è m o l t o d i f f i c i l e d e n u n c i a r e u n c o m p o n e n t e d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e q u a n d o a f a r e l a d e n u n c i a è u n p r e g i u d i c a t o , m a r o c c h i n o d i 2 8 a n n i , i n s o m m a u n ' s i g n o r n e s s u n o ' . G l i a v e v o d e t t o a b b i a m o b i s o g n o d i p r o v e , r e g i s t r a q u e l l o c h e s u c c e d e e n o i p o r t i a m o t u t t o i n P r o c u r a ; a l l ' i n i z i o h a d e t t o d i s ì , p o i p u r t r o p p o a v e v a c a m b i a t o i d e a " c o n c l u d e l ' a v v o c a t a P i a z z a .