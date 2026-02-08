R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e s u l l e v i o l e n z e c h e h a n n o m a c c h i a t o l a m a n i f e s t a z i o n e p a c i f i c a d i i e r i a M i l a n o , c o s ì c o m e è a v v e n u t o p e r i f a t t i d i T o r i n o , è d o v e r o s a l a f e r m a c o n d a n n a d e l l e f o r z e p o l i t i c h e " . L o a f f e r m a n o i p a r l a m e n t a r i l o m b a r d i d e l M 5 S V a l e n t i n a B a r z o t t i , A n t o n i o F e r r a r a , B r u n o M a r t o n e E l e n a S i r o n i . " I l M 5 S l o f a a n c h e i n q u e s t a c i r c o s t a n z a : c h i i e r i h a s t r u m e n t a l i z z a t o l a m a n i f e s t a z i o n e d i M i l a n o p e r s c o p i c h e n u l l a h a n n o a c h e v e d e r e c o n l ' e s p r e s s i o n e d e l d i s s e n s o h a v i o l a t o l a l e g g e e l a c i v i l t à e d e v e e s s e r e c o n d a n n a t o d i c o n s e g u e n z a . A i s o l e r t i e s p o n e n t i d e l c e n t r o d e s t r a c h e q u e s t a m a t t i n a s t a n n o r e c i t a n d o i l s o l i t o c o r e t t o o r g a n i z z a t o i n c u i s o l l e c i t a n o a l t r i e s p o n e n t i p o l i t i c i a d i s s o c i a r s i d a c o m p o r t a m e n t i a c u i l o r o l i a s s o c i a n o i n m o d o s t r u m e n t a l e , r i c o r d i a m o c h e q u e s t e s c e n e g g i a t e n o n c o p r i r a n n o l e l o r o r e s p o n s a b i l i t à s u l m a n c a t o p r e s i d i o d e l l a s i c u r e z z a . I n I t a l i a i n t r o p p i p o s s o n o f a r e q u e l l o c h e g l i p a r e p e r c h è l e p o l i t i c h e d e l g o v e r n o h a n n o f a l l i t o i n m o d o d i r o m p e n t e " . " S e p e n s a n o d i c a v a r s e l a c o n r a f f i c h e d i c o m u n i c a t i s t a m p a e v a r a n d o o g n i v o l t a n o r m e i n u t i l i , g r o t t e s c h e o l i b e r t i c i d e p e r i n s e g u i r e l a c r o n a c a , v u o l d i r e c h e i n t e n d o n o p o r t a r e i l l o r o f a l l i m e n t o a l l e e s t r e m e c o n s e g u e n z e . N o i i n q u e s t i g i o r n i n o n a b b i a m o c h i e s t o d i m i s s i o n i a l m i n i s t r o r e s p o n s a b i l e d e l l a s i c u r e z z a , i l c e n t r o d e s t r a a l l ' o p p o s i z i o n e l o f e c e q u a n d o a d e v a s t a r e e r a n o i n e o f a s c i s t i c o n t r o l a s e d e d i u n s i n d a c a t o o i n o v a x : m a c a p i a m o c h e s e r i e t à , l u c i d i t à e c o e r e n z a n o n a l b e r g a n o n e l l ' a t t u a l e g o v e r n o " .