R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o M e l o n i , n o n c o n t e n t o d e i r a p p o r t i c o n i t r a f f i c a n t i d i T r i p o l i c o m e A l m a s r i e d e l r e g a l o d e l l e m o t o v e d e t t e c o n c u i c a t t u r a n o i n a u f r a g h i e s p a r a n o a i p e s c a t o r i s i c i l i a n i , o r a c o n i l n u o v o c e n t r o c h e c o s t r u i r à a B e n g a s i s o s t e r r à p u r e l e m i l i z i e c r i m i n a l i d i H a f t a r . D a v v e r o u n c a p o l a v o r o d i u m a n i t à e g i u s t i z i a s u c u i p r e s e n t e r e m o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e i n P a r l a m e n t o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s d o p o l a d e n u n c i a d i M e d i t e r r a n e a d e l l a c o s t r u z i o n e , c o l r i s o r s e i t a l i a n e e d U e , d i u n n u o v o c e n t r o d i c o o r d i n a m e n t o a B e n g a s i .