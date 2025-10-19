R o m a , 1 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n t a g l i o d i 1 9 0 m i l i o n i p e r i l 2 0 2 6 e d i 2 4 0 m i l i o n i p e r i l 2 0 2 7 a l f o n d o u n i c o p e r i l c i n e m a e l ' a u d i o v i s i v o . L o p r e v e d e l a b o z z a d e l l a m a n o v r a 2 0 2 6 a p p r o v a t a v e n e r d ì d a l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i e a t t e s a i n s e t t i m a n a i n P a r l a m e n t o . I l f o n d o f i s s a t o a d o g g i , d a l l a l e g g e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 6 , ' ' i n m i s u r a n o n i n f e r i o r e a 7 0 0 m i l i o n i d i e u r o a n n u i ' ' , v i e n e s o s t i t u i t o d a ' ' i n m i s u r a n o n i n f e r i o r e a 5 1 0 m i l i o n i d i e u r o a n n u i p e r l ’ a n n o 2 0 2 6 e a 4 6 0 m i l i o n i d i e u r o a n n u i a d e c o r r e r e d a l l ’ a n n o 2 0 2 7 ' ' . " C o n l a L e g g e d i B i l a n c i o , i l m i n i s t r o d e l l a C u l t u r a G i u l i f i r m a e a v a l l a u n t a g l i o d u r i s s i m o a l F o n d o p e r i l C i n e m a e l ’ A u d i o v i s i v o . N o n è u n e r r o r e t e c n i c o n é u n a d i s t r a z i o n e : è l ’ e n n e s i m o c a p i t o l o d i u n a s t r a t e g i a p r e c i s a c o n c u i i l g o v e r n o M e l o n i c o n t i n u a , d a a n n i , a d a t t a c c a r e e i n d e b o l i r e i l m o n d o d e l l a c u l t u r a . I l f o n d o , o g g i p a r i a 7 0 0 m i l i o n i d i e u r o , s u b i r à u n a r i d u z i o n e d i 1 9 0 m i l i o n i n e l 2 0 2 6 e d i 2 4 0 m i l i o n i a p a r t i r e d a l 2 0 2 7 . U n t a g l i o d e l 3 0 % n e l p r i m o a n n o e f i n o a l 3 5 % n e g l i a n n i s u c c e s s i v i : u n a v e r a f a l c i a t a c h e m e t t e a r i s c h i o l a p r o d u z i o n e , l a d i s t r i b u z i o n e e l ’ i n t e r o e c o s i s t e m a c i n e m a t o g r a f i c o i t a l i a n o " , d i c h i a r a l a d e p u t a t a e c a p o g r u p p o P d i n C o m m i s s i o n e C u l t u r a , I r e n e M a n z i . " M e n t r e i l m i n i s t r o G i u l i f i n g e d i p r e n d e r s e l a c o n ' a l g o r i t m i ' e ' i n t e l l i g e n z e a r t i f i c i a l i ' - s o t t o l i n e a l a p a r l a m e n t a r e - n e i f a t t i a p a g a r e s o n o a u t o r i , p r o d u t t o r i , m a e s t r a n z e , e s e r c e n t i e p u b b l i c o . A l t r o c h e t e c n i c i s m i : s i t r a t t a d i u n a s c e l t a p o l i t i c a d e l i b e r a t a , c o n c u i i l g o v e r n o c o l p i s c e a n c o r a u n a v o l t a u n s e t t o r e r i t e n u t o ' o s t i l e ' , p e r c h é l i b e r o e i n d i p e n d e n t e . È l ’ e n n e s i m a m a n o v r a d i b i l a n c i o i n c u i i l c i n e m a e l ’ a u d i o v i s i v o i t a l i a n i s u b i s c o n o u n r i d i m e n s i o n a m e n t o m a s c h e r a t o d a r a z i o n a l i z z a z i o n e . Q u e s t o n u o v o t a g l i o c o n f e r m a u n a l i n e a c o e r e n t e d i p e n a l i z z a z i o n e v e r s o l a c u l t u r a , c o n s i d e r a t a n o n c o m e r i s o r s a m a c o m e p r o b l e m a " . " A q u e s t i t a g l i v a n n o a g g i u n t e l e r i d u z i o n i a i f o n d i p e r l a p r o m o z i o n e d e l c i n e m a n e l l e s c u o l e , p e r l ’ a m m o d e r n a m e n t o e l ’ a d e g u a m e n t o d e l l e s a l e , a n c h e i n r e l a z i o n e a l l e e s i g e n z e d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à , e p e r l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e l l ’ a r c h i v i o s t o r i c o d e l c i n e m a i t a l i a n o . U n i n s i e m e d i t a g l i d r a s t i c i c h e d i s e g n a u n d i s e g n o p r e c i s o : s m o n t a r e p a s s o d o p o p a s s o i l s i s t e m a d e l c i n e m a e d e l l ’ a u d i o v i s i v o i t a l i a n o , p r i v a n d o l o d i r i s o r s e , p r o s p e t t i v a e f u t u r o . È u n s e g n a l e g r a v e , c h e d o v r e b b e f a r r i f l e t t e r e s u q u a l e i d e a d i c u l t u r a e d i P a e s e q u e s t o g o v e r n o s t i a r e a l m e n t e p o r t a n d o a v a n t i ” , c o n c l u d e M a n z i .