R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e G i o r g i a M e l o n i n e g a c h e i s a l a r i d e g l i i t a l i a n i s t i a n o p r e c i p i t a n d o , i d a t i u f f i c i a l i r a c c o n t a n o t u t t ’ a l t r a s t o r i a . L a p e r d i t a d e l p o t e r e d ’ a c q u i s t o è l a g r a n d e e m e r g e n z a d e l n o s t r o t e m p o : f a m i g l i e s e m p r e p i ù i n d i f f i c o l t à , s t i p e n d i f e r m i e p r e z z i a l l e s t e l l e . E d è l a s t e s s a I s t a t a c e r t i f i c a r e c h e , c o n i l g o v e r n o M e l o n i , i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e g l i i t a l i a n i è c r o l l a t o d i c i r c a i l 9 % . U n d a t o i m p r e s s i o n a n t e , c h e e q u i v a l e i n t e r m i n i c o n c r e t i a u n o s t i p e n d i o i n m e n o a l l ’ a n n o p e r o g n i l a v o r a t o r e e l a v o r a t r i c e " . C o s ì l a d e p u t a t a d e m o c r a t i c a M a r i a C e c i l i a G u e r r a c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o d e l l a C a m e r a . " N e g a r e l ’ e v i d e n z a n o n a i u t a c h i o g n i g i o r n o d e v e f a r e i c o n t i c o n b o l l e t t e , m u t u i e c a r r e l l i d e l l a s p e s a s e m p r e p i ù p e s a n t i . S e r v o n o m i s u r e v e r e p e r t u t e l a r e i l l a v o r o e i s a l a r i , n o n p r o p a g a n d a . P e r q u e s t o , i l n o s t r o p a c c h e t t o d i i n t e r v e n t i n e l l a L e g g e d i B i l a n c i o c o n t e r r à m i s u r e c o n c r e t e p e r d a r e r i s p o s t e a q u e s t a e m e r g e n z a , s u c u i s f i d i a m o i l g o v e r n o a d a g i r e c o n c o r a g g i o e r e s p o n s a b i l i t à " , c o n c l u d e .