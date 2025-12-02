R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l n o s t r o c o m p i t o n o n è s o l o q u e l l o d i e s s e r e o p e r a t i v i a l l ' i n t e r n o d e l l e a e r e e p o r t u a l i , m a s v o l g i a m o d e l l e f u n z i o n i i n p e r f e t t a s i n e r g i a c o n l a f o r z a a r m a t a : b a s t i p e n s a r e c h e a b b i a m o u n s i s t e m a d i t r a c c i a m e n t o d e l t r a f f i c o n a z i o n a l e c h e c o n s e n t e a l n o s t r o c e n t r o o p e r a t i v o d i d a r e i m m e d i a t a m e n t e l e i n f o r m a z i o n i q u a l o r a c i s i a n o p o s s i b i l i a t t a c c h i d i p i r a t e r i a . A t t u a l m e n t e l a g e o p o l i t i c a è i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e , s i a m o i n u n m o n d o i n c u i t a n t i i m p r e n d i t o r i h a n n o b i s o g n o d i c e r t e z z e p e r i n v e s t i r e . I l n o s t r o c o m p i t o è q u e l l o f a c i l i t a r e i l p i ù p o s s i b i l e l e a t t i v i t à e v e l o c i z z a r l e . S t i a m o m o l t o p u n t a n d o s u a s p e t t i d i d i g i t a l i z z a z i o n e d e l l e p r o c e d u r e " . L o h a d e t t o l ' A m m i r a g l i o I s p e t t o r e C a p o S e r g i o L i a r d o , C o m a n d a n t e G e n e r a l e d e l C o r p o d e l l e C a p i t a n e r i e d i P o r t o – G u a r d i a C o s t i e r a , n e l c o r s o d e l l ' a s s e m b l e a g e n e r a l e d i A l i s . " L ' o b i e t t i v o è c e r c a r e d i r i d u r r e l e t e m p i s t i c h e e r i e n t r a r e n e l l a m e d i a n a z i o n a l e . A d o g g i - h a s p i e g a t o - p u n t i a m o a d e v i t a r e c h e l o s t a z i o n a m e n t o d e l l e n a v i n e i p o r t i i t a l i a n i s i a l e g g e r m e n t e s u p e r i o r e a q u e l l o d e l l a m e d i a e u r o p e a . P e r f a r q u e s t o d o b b i a m o n e c e s s a r i a m e n t e l a v o r a r e i n s i n e r g i a c o n l e a s s o c i a z i o n i , c o n i s e r v i z i t e c n i c o - n a u t i c i e c o n l e a u t o r i t à d i s i s t e m a p o r t u a l e : s i a m o u n a f a c c i a d e l l a s t e s s a m e d a g l i a , l a p a r t e s i c u r e z z a è f o n d a m e n t a l e , b a s t i p e n s a r e a q u e l l o c h e è a v v e n u t o n e l c a n a l e d i S u e z q u a n d o s i e b b e i l b l o c c o d e l t r a f f i c o . S e f o s s e a v v e n u t o i n u n p o r t o i t a l i a n o , c i s a r e b b e s t a t o u n r i f l e s s o s u l l a c a t e n a l o g i s t i c a " .