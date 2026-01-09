R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " M e l o n i è t o r n a t a d a v a n t i a l l e t e l e c a m e r e e h a r a c c o n t a t o , a n c o r a u n a v o l t a , u n P a e s e c h e n o n e s i s t e . D i c e v a c h e c o n l e i t u t t i s a r e b b e r o s t a t i m e g l i o , c h e l e i e r a ' i l p o p o l o ' c o n t r o l e é l i t e . C h e i l s u o g o v e r n o a v r e b b e r i m e s s o a l c e n t r o g l i i t a l i a n i . M a o g g i , p e r o l t r e d u e o r e , h a p a r l a t o d i t u t t o t r a n n e c h e d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e " . C o s ì s u F a c e b o o k M a r c o F u r f a r o , r e s p o n s a b i l e W e l f a r e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d . " H a n e g a t o l ’ a u m e n t o d e l l e t a s s e m e n t r e l a p r e s s i o n e f i s c a l e è a i m a s s i m i d a d i e c i a n n i . H a r a c c o n t a t o c h e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o è s a l i t o m e n t r e o g n i g i o r n o g l i i t a l i a n i f a n n o i c o n t i c o n s t i p e n d i r i d i c o l i . N o n h a m a i p r o n u n c i a t o u n a p a r o l a : s a n i t à " . " P e r c h é m e n t r e l e i p a r l a , a u m e n t a n o l e p e r s o n e i n p o v e r t à e m i l i o n i d i p e r s o n e r i n u n c i a n o a c u r a r s i . P e r c h é m e n t r e l e i s o r r i d e , l e l i s t e d ’ a t t e s a d i v e n t a n o i n f i n i t e . P r e s i d e n t e M e l o n i , e s c a d a i p a l a z z i . S c e n d a d o v e v i v o n o d a v v e r o l e p e r s o n e . V e n g a a g u a r d a r e c h i r i n u n c i a a c u r a r s i , c h i a s p e t t a m e s i u n a v i s i t a , c h i l a v o r a e r e s t a p o v e r o , c h i n o n a r r i v a a l l a f i n e d e l m e s e n o n o s t a n t e l e p r o m e s s e . P e r c h é i l P a e s e c h e r a c c o n t a n e l l e c o n f e r e n z e s t a m p a n o n è q u e l l o i n c u i v i v o n o m i l i o n i d i i t a l i a n i . E p r i m a o p o i d o v r à f a r e i c o n t i n o n c o n l a p r o p a g a n d a , m a c o n l a r e a l t à " .