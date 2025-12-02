V i c e n z a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I l ' G r a d u a t i o n d a y ' n o n è s o l t a n t o u n m o m e n t o d i f e s t a , è a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r r i c o r d a r e i l r u o l o c h e C U O A h a n e l s o s t e n e r e i t a l e n t i e n e l f o r m a r e i l e a d e r d e l f u t u r o . D a q u a s i 7 0 a n n i , i n f a t t i , l a n o s t r a b u s i n e s s s c h o o l a c c o m p a g n a l a c r e s c i t a d i p e r s o n e e i m p r e s e c o n u n a f o r m a z i o n e c h e u n i s c e c o n c r e t e z z a , v i s i o n e e i n n o v a z i o n e . V e d e r e i n o s t r i s t u d e n t i a r r i v a r e a q u e s t o t r a g u a r d o c i r e n d e o r g o g l i o s i ” . S o n o l e p a r o l e d i F e d e r i c o V i s e n t i n , p r e s i d e n t e d i C U O A b u s i n e s s s c h o o l , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d i c o n s e g n a d e i d i p l o m i a i 2 2 4 s t u d e n t i c h e c o n c l u d o n o l a p r o p r i a f o r m a z i o n e p r e s s o l a s c u o l a d i m a n a g e m e n t d i p i ù a n t i c a t r a d i z i o n e i n I t a l i a , s v o l t a s i a l T e a t r o c o m u n a l e d i V i c e n z a . “ Q u e s t a g i o r n a t a è u n m o d o p e r r i c o n o s c e r e i l l o r o p e r c o r s o e u n ’ o c c a s i o n e p e r r i n n o v a r e i l n o s t r o i m p e g n o n e l l ’ o f f r i r e s t r u m e n t i e o p p o r t u n i t à c h e p e r m e t t a n o d i p o r t a r e u n i m p a t t o p o s i t i v o n e l m o n d o d e l l a v o r o " , p r o s e g u e V i s e n t i n . " È q u e s t o l o s p i r i t o c h e g u i d a d a s e m p r e C U O A , l a n o s t r a s t o r i a e i l n o s t r o m o d o d i f a r e f o r m a z i o n e , e c o n t i n u e r à a f a r l o a n c h e i n f u t u r o ” , c o n c l u d e . I l G r a d u a t i o n d a y n o n è s t a t o i l s o l o f o c u s d e l l a g i o r n a t a o r g a n i z z a t a d a C U O A . S i s o n o i n f a t t i c e l e b r a t i a n c h e i 3 0 a n n i d e l M a s t e r h o n o r i s c a u s a o f b u s i n e s s a d m i n i s t r a t i o n , l a s p e c i a l e o n o r i f i c e n z a c o n c u i C U O A v a l o r i z z a m e r i t o e c a r r i e r a d i p r o f i l i d i s p i c c o d e l p a n o r a m a i m p r e n d i t o r i a l e e m a n a g e r i a l e i t a l i a n o . A r i t i r a r e i l r i c o n o s c i m e n t o p e r l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 è s t a t o G i o v a n n i F e r r e r o , p r e s i d e n t e d e l G r u p p o F e r r e r o .