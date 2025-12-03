R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a s i t u a z i o n e è d r a m m a t i c a , c i s o n o 2 0 . 0 0 0 p o s t i d i l a v o r o a r i s c h i o , i l a v o r a t o r i s t a n n o s c i o p e r a n d o d a p p e r t u t t o . B i s o g n a c h e G i o r g i a M e l o n i s i a s s u m a l a r e s p o n s a b i l i t à d i q u e s t a s i t u a z i o n e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a l l a C a m e r a . " S e r v e u n i n t e r v e n t o d e l l o S t a t o , a t t r a v e r s o l e p a r t e c i p a t e p u b b l i c h e , c h e a s s i c u r i u n p e r c o r s o d i d e c a r b o n i z z a z i o n e p e r c o n t i n u a r e a p r o d u r r e , p e r r i u s c i r e a g a r a n t i r e i p o s t i d i l a v o r o d i l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i e p e r a n c h e t r o v a r e l ' e q u i l i b r i o n e c e s s a r i o c o n l a s a l u t e e l ' a m b i e n t e d e l l e p e r s o n e . C h i e d i a m o c h e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o p o r t i i l t a v o l o a P a l a z z o C h i g i , r i c o n v o c h i i s i n d a c a t i c h e n o n s t a n n o p i ù v e n e n d o a s c o l t a t i d a l M i n i s t r o U r s o " . " È c h i a r o c h e i l d o s s i e r n o n p u ò p i ù e s s e r e s e g u i t o d a l M i n i s t r o U r s o d o p o l e t a n t e p r o m e s s e f a t t e e t r a d i t e , p a r o l e s p e s e , p i a n i i n d u s t r i a l i c h e m a n c a n o , i n v e s t i t o r i c h e a l l a f i n e n o n c ' e r a n o . I n q u e s t o m o m e n t o m a n c a u n a p r o s p e t t i v a c h i a r a , b i s o g n a a s s o l u t a m e n t e c h e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c i m e t t a l a f a c c i a e c h e a t t r a v e r s o u n i n t e r v e n t o d e l l o S t a t o e d e l l e p a r t e c i p a t e p u b b l i c h e s i d i a u n a p r o s p e t t i v a i n d u s t r i a l e , o c c u p a z i o n a l e e a n c h e d i t u t e l a d e l l a s a l u t e d e l l ' a m b i e n t e " .