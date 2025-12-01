( A d n k r o n o s ) - E ' m o r t o N i c o l a P i e t r a n g e l i . L a l e g g e n d a d e l t e n n i s a z z u r r o a v e v a 9 2 a n n i . N e l l a s u a s t r a o r d i n a r i a c a r r i e r a , h a v i n t o d u e v o l t e i l R o l a n d G a r r o s ( 1 9 5 9 e 1 9 6 0 ) d i v e n t a n d o i l p r i m o a z z u r r o a c o n q u i s t a r e u n t i t o l o d e l l o S l a m e d a c a p i t a n o h a g u i d a t o l ' I t a l i a a l p r i m o t r i o n f o i n C o p p a D a v i s n e l 1 9 7 6 . P i e t r a n g e l i , a d o g g i u n i c o t e n n i s t a i t a l i a n o i n s e r i t o n e l l a H a l l o f F a m e d e l t e n n i s m o n d i a l e , è i l p r i m a t i s t a m o n d i a l e d i o g n i e p o c a i n C o p p a D a v i s p e r p a r t i t e g i o c a t e ( 1 6 4 ) , i n c o n t r i v i n t i i n s i n g o l a r e ( 7 8 - 3 2 ) e i n d o p p i o ( 4 2 - 1 2 ) . N e l l a m a n i f e s t a z i o n e , p e r a n n i h a c o m p o s t o c o n O r l a n d o S i r o l a i l d o p p i o p i ù v i n c e n t e d e l t o r n e o ( 3 4 v i t t o r i e s u 4 2 m a t c h ) . I n u n ' e p o c a i n c u i i l r a n k i n g n o n e s i s t e v a e l e c l a s s i f i c h e e r a n o s t i l a t e d a l l a s t a m p a , P i e t r a n g e l i è a r r i v a t o f i n o a l n u m e r o 3 d e l m o n d o n e l b i e n n i o 1 9 5 9 - 1 9 6 0 . T r a i l 1 9 5 7 e i l 1 9 6 4 i l s u o n o m e è s t a t o s i s t e m a t i c a m e n t e i n s e r i t o n e l l a t o p t e n . I l s u o p a l m a r e s c o m p r e n d e c o m p l e s s i v a m e n t e 4 8 t i t o l i , c o m p r e s e 2 e d i z i o n i d e g l i I n t e r n a z i o n a l i d ' I t a l i a . I n u n a s t r a o r d i n a r i a b a c h e c a , a n c h e l ' o r o i n s i n g o l a r e a i G i o c h i d e l M e d i t e r r a n e o 1 9 6 3 e i l b r o n z o a l l e O l i m p i a d i d i C i t t à d e l M e s s i c o n e l 1 9 6 8 , d o v e i l t e n n i s s b a r c ò c o n u n t o r n e o d i e s i b i z i o n e .