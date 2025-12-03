Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Gli attacchi informatici non sono più isolati, ma si integrano con disinformazione, pressioni economiche e sabotaggi fisici, creando scenari di conflitto ibrido sempre più complessi. Così il direttore generale dellAgenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi, nel suo intervento alla conferenza Space&Underwater Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity che si svolge presso la Caserma dei Carabinieri 'Salvo DAcquisto', a Roma, ricordando come la natura multidimensionale delle minacce amplifichi i rischi a cascata e le crisi di tipo sistemico. Frattasi ha richiamato il ruolo che lAcn svolge nella protezione del perimetro nazionale: La nostra missione è garantire la resilienza sistemica del Paese, tutelando le infrastrutture civili che rientrano nel perimetro di sicurezza cibernetica. Frattasi ha sottolineato inoltre che levoluzione tecnologica accelera anche il profilo offensivo: Lintelligenza artificiale aumenta la rapidità, la sofisticazione e lefficacia degli attacchi, rendendo la difesa sempre più complessa. Da qui lesigenza di un salto di qualità: cooperazione civile-militare, strumenti di IA difensiva e capacità avanzate di rilevamento, insieme a un rafforzamento delle attività congiunte con la Difesa: Lintegrazione tra componenti civili e militari non è più rinviabile, ha ribadito, citando la creazione della struttura Difesa-Cyber presso lAcn. Frattasi, nel suo intervento, ha poi ampliato lo sguardo al dominio spaziale, sempre più esposto a rischi che coinvolgono comunicazioni, servizi essenziali e operazioni multidominio: Le infrastrutture satellitari devono essere protette da ogni minima compromissione, perché da esse dipendono geolocalizzazione, osservazione della Terra e sicurezza delle applicazioni terrestri. In chiusura, il direttore generale di Acn ha definito la dimensione subacquea una delle aree più critiche per la sicurezza globale, ricordando che i cavi sottomarini trasportano oltre il 99% del traffico Internet intercontinentale: La loro protezione richiede monitoraggio continuo, tecnologie avanzate e cooperazione internazionale. E ha richiamato il nuovo piano dazione UE sui cavi, che prevede hub regionali integrati fisici e cyber: Maggiore cooperazione significa maggiore sicurezza e prosperità, ha affermato, indicando lopportunità per lItalia di svolgere un ruolo centrale nel Mediterraneo.