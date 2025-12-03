R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ G l i a t t a c c h i i n f o r m a t i c i n o n s o n o p i ù i s o l a t i , m a s i i n t e g r a n o c o n d i s i n f o r m a z i o n e , p r e s s i o n i e c o n o m i c h e e s a b o t a g g i f i s i c i , c r e a n d o s c e n a r i d i c o n f l i t t o i b r i d o s e m p r e p i ù c o m p l e s s i ” . C o s ì i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ A g e n z i a p e r l a C y b e r s i c u r e z z a N a z i o n a l e , B r u n o F r a t t a s i , n e l s u o i n t e r v e n t o a l l a c o n f e r e n z a S p a c e & U n d e r w a t e r – S p a c e E c o n o m y , S u b m a r i n e C a b l e s & C y b e r s e c u r i t y c h e s i s v o l g e p r e s s o l a C a s e r m a d e i C a r a b i n i e r i ' S a l v o D ’ A c q u i s t o ' , a R o m a , r i c o r d a n d o c o m e l a n a t u r a m u l t i d i m e n s i o n a l e d e l l e m i n a c c e “ a m p l i f i c h i i r i s c h i a c a s c a t a e l e c r i s i d i t i p o s i s t e m i c o ” . F r a t t a s i h a r i c h i a m a t o i l r u o l o c h e l ’ A c n s v o l g e n e l l a p r o t e z i o n e d e l p e r i m e t r o n a z i o n a l e : “ L a n o s t r a m i s s i o n e è g a r a n t i r e l a r e s i l i e n z a s i s t e m i c a d e l P a e s e , t u t e l a n d o l e i n f r a s t r u t t u r e c i v i l i c h e r i e n t r a n o n e l p e r i m e t r o d i s i c u r e z z a c i b e r n e t i c a ” . F r a t t a s i h a s o t t o l i n e a t o i n o l t r e c h e l ’ e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a a c c e l e r a a n c h e i l p r o f i l o o f f e n s i v o : “ L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a u m e n t a l a r a p i d i t à , l a s o f i s t i c a z i o n e e l ’ e f f i c a c i a d e g l i a t t a c c h i , r e n d e n d o l a d i f e s a s e m p r e p i ù c o m p l e s s a ” . D a q u i l ’ e s i g e n z a d i u n s a l t o d i q u a l i t à : c o o p e r a z i o n e c i v i l e - m i l i t a r e , s t r u m e n t i d i I A d i f e n s i v a e c a p a c i t à a v a n z a t e d i r i l e v a m e n t o , i n s i e m e a u n r a f f o r z a m e n t o d e l l e a t t i v i t à c o n g i u n t e c o n l a D i f e s a : “ L ’ i n t e g r a z i o n e t r a c o m p o n e n t i c i v i l i e m i l i t a r i n o n è p i ù r i n v i a b i l e ” , h a r i b a d i t o , c i t a n d o l a c r e a z i o n e d e l l a s t r u t t u r a D i f e s a - C y b e r p r e s s o l ’ A c n . F r a t t a s i , n e l s u o i n t e r v e n t o , h a p o i a m p l i a t o l o s g u a r d o a l d o m i n i o s p a z i a l e , s e m p r e p i ù e s p o s t o a r i s c h i c h e c o i n v o l g o n o c o m u n i c a z i o n i , s e r v i z i e s s e n z i a l i e o p e r a z i o n i m u l t i d o m i n i o : “ L e i n f r a s t r u t t u r e s a t e l l i t a r i d e v o n o e s s e r e p r o t e t t e d a o g n i m i n i m a c o m p r o m i s s i o n e , p e r c h é d a e s s e d i p e n d o n o g e o l o c a l i z z a z i o n e , o s s e r v a z i o n e d e l l a T e r r a e s i c u r e z z a d e l l e a p p l i c a z i o n i t e r r e s t r i ” . I n c h i u s u r a , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i A c n h a d e f i n i t o l a d i m e n s i o n e s u b a c q u e a u n a d e l l e a r e e p i ù c r i t i c h e p e r l a s i c u r e z z a g l o b a l e , r i c o r d a n d o c h e i c a v i s o t t o m a r i n i t r a s p o r t a n o o l t r e i l 9 9 % d e l t r a f f i c o I n t e r n e t i n t e r c o n t i n e n t a l e : “ L a l o r o p r o t e z i o n e r i c h i e d e m o n i t o r a g g i o c o n t i n u o , t e c n o l o g i e a v a n z a t e e c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e ” . E h a r i c h i a m a t o i l n u o v o p i a n o d ’ a z i o n e U E s u i c a v i , c h e p r e v e d e h u b r e g i o n a l i i n t e g r a t i f i s i c i e c y b e r : “ M a g g i o r e c o o p e r a z i o n e s i g n i f i c a m a g g i o r e s i c u r e z z a e p r o s p e r i t à ” , h a a f f e r m a t o , i n d i c a n d o l ’ o p p o r t u n i t à p e r l ’ I t a l i a d i s v o l g e r e u n r u o l o c e n t r a l e n e l M e d i t e r r a n e o .