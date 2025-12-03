( A d n k r o n o s ) - L a d e p u t a t a C h i a r a L a P o r t a , d i F r a t e l l i d i I t a l i a , h a l a s c i a t o i l s e g g i o a l l a C a m e r a o p t a n d o p e r q u e l l o i n C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l l a T o s c a n a , d o v e è s t a t a a p p e n a e l e t t a . N e h a d a t o n o t i z i a i n a u l a a M o n t e c i t o r i o i l p r e s i d e n t e d i t u r n o G i o r g i o M u l è . " H o d e c i s o d i o p t a r e p e r i l s e g g i o i n C o n s i g l i o r e g i o n a l e , c o m e a v e v o p r o m e s s o i n c a m p a g n a e l e t t o r a l e , p e r p o r t a r e f o r t e l a v o c e d i P r a t o i n R e g i o n e e p e r c o n t r a s t a r e u n s i s t e m a d i p o t e r e c h e o r m a i s i è i n c a n c r e n i t o i n R e g i o n e e c h e h a f a t t o p a s s a r e l a T o s c a n a d a l o c o m o t i v a a f a n a l i n o d i c o d a " , h a s p i e g a t o l a d e p u t a t a d i F d I i n a u l a . A l l a L a P o r t a s u b e n t r a I r e n e G o r i , p r o c l a m a t a d e p u t a t a .