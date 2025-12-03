R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o i m m e r s i i n u n a g u e r r a i b r i d a , c a r a t t e r i z z a t a d a m i n a c c e a s i m m e t r i c h e c h e a t t r a v e r s a n o t u t t i i d o m i n i " . È i l q u a d r o t r a c c i a t o d a D o m i t i l l a B e n i g n i , C e o & C o o d i E l t G r o u p , i n t e r v i s t a t a n e l l a s e s s i o n e o n e - t o - o n e " L a p r o t e z i o n e d e l l a s u p e r i o r i t à i n f o r m a t i v a n e l l e i n f r a s t r u t t u r e n e t c e n t r i c h e " . U n i n t e r v e n t o c h e h a r i p o r t a t o a l c e n t r o i l t e m a d e l l a g u e r r a e l e t t r o n i c a , a p a r t i r e d a l r e c e n t e e p i s o d i o d i G p s j a m m i n g c h e h a c o i n v o l t o l ’ a e r e o d e l l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a U r s u l a v o n d e r L e y e n . D o p o i l r i f e r i m e n t o a l l e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i , B e n i g n i h a c o l l o c a t o l ’ i n t e r a q u e s t i o n e n e l c o n t e s t o d e l l a S p a c e & U n d e r w a t e r – S p a c e E c o n o m y , S u b m a r i n e C a b l e s & C y b e r s e c u r i t y , i l t e m a d e l l a c o n f e r e n z a i n c o r s o n e i S a l o n i d i R a p p r e s e n t a n z a d e l l a C a s e r m a d e i C a r a b i n i e r i “ S a l v o D ’ A c q u i s t o ” a R o m a . " D a 7 0 a n n i l a n o s t r a m i s s i o n e è a n t i c i p a r e l e m i n a c c e c h e v i a g g i a n o n e l l o s p e t t r o e l e t t r o m a g n e t i c o , o g g i t r a s v e r s a l i a s p a z i o , a r i a , t e r r a , m a r e e u n d e r w a t e r " , h a s p i e g a t o . S e c o n d o B e n i g n i , l a d i f e s a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e n e t - c e n t r i c h e n o n p u ò p i ù l i m i t a r s i a u n a p p r o c c i o p i a t t a f o r m a - p e r - p i a t t a f o r m a : " L a d i g i t a l i z z a z i o n e h a c o l l e g a t o t u t t i g l i a s s e t : d o b b i a m o p r o t e g g e r e l ’ i n t e r a c a t e n a d i c o n t r o l l o , d a i l i n k s a t e l l i t a r i a i G p s f i n o a i c a v i s o t t o m a r i n i " . P e r q u e s t o E l t G r o u p i n t e g r a E l e c t r o n i c W a r f a r e , s o l u z i o n i c y b e r e t e c n o l o g i e d a t a - d r i v e n : “ L o s p e t t r o e l e t t r o m a g n e t i c o è i l r e t r o d e l l a m e d a g l i a d e l l a c y b e r s i c u r e z z a : n o n e s i s t e l ’ u n a s e n z a i l c o n t r o l l o d e l l ’ a l t r o ” . R i s p o n d e n d o s u l t e m a d e l l a s u p e r i o r i t à i n f o r m a t i v a , B e n i g n i h a s o t t o l i n e a t o c h e l a s o l a p r o t e z i o n e n o n b a s t a : “ U n o s c u d o s e r v e q u a n d o l ’ a t t a c c o a r r i v a . M a s e n z a i n f o r m a z i o n i p r e v e n t i v e n o n è p o s s i b i l e i m p e d i r e a l l ’ a v v e r s a r i o d i u s a r e l o s p e t t r o : s e r v e u n a d i f e s a a t t i v a , c a p a c e d i c a p i r e e p r e d i r e c o s a p o t r à a c c a d e r e ” . D e c i s i v o , p e r l a m a n a g e r d i E l t , i l r a p p o r t o c o n l e i s t i t u z i o n i e l a f i l i e r a n a z i o n a l e : “ P a r t n e r s h i p q u o t i d i a n e e d u r a t u r e t r a p u b b l i c o , p r i v a t o , u n i v e r s i t à e r i c e r c a s o n o e s s e n z i a l i . P a r l i a m o d i t e c n o l o g i e s e n s i b i l i c h e r i c h i e d o n o f i d u c i a , i n v e s t i m e n t i e c o n t i n u i t à ” . U n r i f e r i m e n t o a n c h e a l l e s t a r t u p p r e s e n t i a l l a c o n f e r e n z a : “ I n I t a l i a a b b i a m o c o m p e t e n z e s t r a o r d i n a r i e : v a n n o m e s s e a s i s t e m a , a l t r i m e n t i r i s c h i a m o d i d i s p e r d e r e v a l o r e ” . B e n i g n i h a c o n c l u s o r i c h i a m a n d o l a n e c e s s i t à d i u n a v i s i o n e d i l u n g o p e r i o d o : “ S e r v e u n a p o l i t i c a i l l u m i n a t a e u n a s t r a t e g i a s t a b i l e n e l t e m p o . N o i s i a m o p r o n t i : l a v o r i a m o g i à c o n m o l t e r e a l t à i t a l i a n e e d e u r o p e e e v o g l i a m o c r e s c e r e i n s i e m e ” .