R o m a , 5 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - N e s s u n a s o r p r e s a d a l l a p r i m a r i u n i o n e d e l 2 0 2 6 d e l C o n s i g l i o d i r e t t i v o d e l l a B c e c h e h a d e c i s o d i m a n t e n e r e i n v a r i a t i i t r e t a s s i d i i n t e r e s s e d i r i f e r i m e n t o m o t i v a n d o l a d e c i s i o n e c o n l a c o n f e r m a d i u n ’ i n f l a z i o n e c h e " d o v r e b b e s t a b i l i z z a r s i s u l l ’ o b i e t t i v o d e l 2 % a m e d i o t e r m i n e " . I t a s s i d i i n t e r e s s e s u i d e p o s i t i p r e s s o l a b a n c a c e n t r a l e , s u l l e o p e r a z i o n i d i r i f i n a n z i a m e n t o p r i n c i p a l i e s u l l e o p e r a z i o n i d i r i f i n a n z i a m e n t o m a r g i n a l e r i m a r r a n n o p e r t a n t o i n v a r i a t i a l 2 , 0 0 % , a l 2 , 1 5 % e a l 2 , 4 0 % , r i s p e t t i v a m e n t e . L ’ e c o n o m i a d e l l ' E u r o z o n a - s i s p i e g a n e l c o m u n i c a t o c o n c l u s i v o d e l l a r i u n i o n e - " c o n t i n u a a m o s t r a r e b u o n a c a p a c i t à d i t e n u t a i n u n d i f f i c i l e c o n t e s t o m o n d i a l e . I l b a s s o l i v e l l o d i d i s o c c u p a z i o n e , l a s o l i d i t à d e i b i l a n c i d e l s e t t o r e p r i v a t o , l ’ e s e c u z i o n e g r a d u a l e d e l l a s p e s a p u b b l i c a p e r d i f e s a e i n f r a s t r u t t u r e , i n s i e m e a g l i e f f e t t i f a v o r e v o l i d e r i v a n t i d a l l e p a s s a t e r i d u z i o n i d e i t a s s i d i i n t e r e s s e , s t a n n o s o s t e n e n d o l a c r e s c i t a . A l t e m p o s t e s s o , l e p r o s p e t t i v e s o n o a n c o r a i n c e r t e , s o p r a t t u t t o a c a u s a d e l l ’ i n d e t e r m i n a t e z z a d e l l e p o l i t i c h e c o m m e r c i a l i e d e l l e t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e i n a t t o a l i v e l l o m o n d i a l e " . I l C o n s i g l i o d i r e t t i v o c o n f e r m a p o i l a v o l o n t à d i s e g u i r e " u n a p p r o c c i o g u i d a t o d a i d a t i i n b a s e a l q u a l e l e d e c i s i o n i v e n g o n o a d o t t a t e d i v o l t a i n v o l t a a o g n i r i u n i o n e " .