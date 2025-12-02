R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e A t r e j u , l a m a n i f e s t a z i o n e d e i g i o v a n i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , h a f i n i t o c o n i l f a r d i s c u t e r e a s i n i s t r a . S c h l e i n h a a c c e t t a t o l ’ i n v i t o c h i e d e n d o c h e c i f o s s e M e l o n i c o m e c o n t r o p a r t e . M e l o n i h a a c c e t t a t o m e t t e n d o p e r ò i n c a m p o a n c h e C o n t e . S c h l e i n a l l o r a h a c h i e s t o c h e c i f o s s e a n c h e S a l v i n i . A q u e l p u n t o è f i n i t o c h e S c h l e i n n o n a n d r à e c h e C o n t e p a r e a v r à l ’ i n t e r v i s t a s i n g o l a . E n o i ? S t a v o l t a – a d i f f e r e n z a d e l 2 0 2 4 – c i h a n n o i n v i t a t o . E i o o v v i a m e n t e c i v a d o , p e r c h é v a d o s e m p r e e o v u n q u e " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s . " I l c o n f r o n t o c o n m e p e r ò l a M e l o n i n o n v u o l e f a r l o , p e c c a t o ( e d i r e c h e n e l 2 0 1 6 i o l o f e c i c o n l e i c o n c o n d i z i o n i d i f o r z a o p p o s t e m a a n a l o g h e a q u e l l e d i o g g i ) . L ’ i n t e r v i s t a s i n g o l a n o n m e l a f a n n o . E d u n q u e p e r g l i a m i c i d i R o m a v i t o c c h e r à s o r b i r v i , s e p r o p r i o n o n a v e t e d i m e g l i o d a f a r e , u n c o n f r o n t o a l l e 1 6 d i s a b a t o 1 3 d i c e m b r e c o n C a s e l l a t i , C a l d e r o l i e R a m p e l l i s u l l e r i f o r m e . C o m e v e d e t e : n o i n o n s c a p p i a m o m a i " .