R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l G r u p p o P d i n C o m m i s s i o n e A n t i m a f i a e s p r i m e s o d d i s f a z i o n e p e r l ' u n i t à d e l l e f o r z e d i o p p o s i z i o n e ( P d - 5 S t e l l e - A v s , R a p p r e s e n t a n t e M i s t o ) c h e s i s o n o r i t r o v a t e c o m p a t t e c o n t r o l a r e l a z i o n e d e l l a m a g g i o r a n z a s u l c a s o S t r i a n o e h a n n o s o t t o s c r i t t o i n s i e m e u n a r e l a z i o n e d i m i n o r a n z a c h e r a p p r e s e n t a i n n a n z i t u t t o u n m o d o r i g o r o s o d i c o n c e p i r e i l l a v o r o d e l l a C o m m i s s i o n e " . C o s ì i p a r l a m e n t a r i P d d e l l ' A n t i m a f i a W a l t e r V e r i n i , V a l e n t i n a G h i o , G i u s e p p e P r o v e n z a n o , D e b o r a S e r r a c c h i a n i , E n z a R a n d o , A n t h o n y B a r b a g a l l o , F r a n c o M i r a b e l l i , V a l e r i a V a l e n t e . " E ' i n a c c e t t a b i l e , i n f a t t i , l ' u s o p o l i t i c o c h e a n c h e d i q u e s t a v i c e n d a h a n n o f a t t o l a P r e s i d e n t e C o l o s i m o e l a m a g g i o r a n z a , u s a n d o i n m o d o s p r e g i u d i c a t o e c i n i c o , u n a v i c e n d a c h e a v r e b b e i n v e c e d o v u t o p o r t a r e a d u n l a v o r o s e r i o p e r p r o t e g g e r e l e r e t i i n f o r m a t i c h e e d i g i t a l i , l e b a n c h e d a t i s e n s i b i l i d a a t t a c c h i , a c c e s s i a b u s i v i . C o m e s p i e g h i a m o n e l l a r e l a z i o n e . A l t e m p o s t e s s o s o l o u n u s o p o l i t i c o d e l l a C o m m i s s i o n e p u ò m o t i v a r e l ' i n a c c e t t a b i l e l ' a t t a c c o r i v o l t o a d u n m a g i s t r a t o a n t i m a f i a c o m e C a f i e r o D e R a h o e l a p r e t e s a a u t o r i t a r i a d i a t t a c c a r e i l l a v o r o d i P r o c u r e e d i i n d i c a r e c o s a f a r e a l l a m a g i s t r a t u r a " . " C ' è a n c o r a l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i i n q u e s t o P a e s e . C o s ì c o m e d a r e s p i n g e r e a l m i t t e n t e l ' a t t a c c o a l g i o r n a l i s m o d ' i n c h i e s t a , c h e q u e s t a d e s t r a s o f f r e , a l p a r i d i t u t t i i c o n t r o l l i e i ' g u a r d i a n i ' d e l p o t e r e . N o i a b b i a m o i n d i c a t o u n p e r c o r s o s e r i o , s e n z a s p e c u l a r e n é i n t e r f e r i r e c o n i l l a v o r o d e l l e P r o c u r e , n o n o s t a n t e t a n t e d e l l e p e r s o n e c o i n v o l t e i n v a r i o m o d o n e l l a g r a v i s s i m a v i c e n d a n o n s i a n o s t a t i e n o n s i a n o a f f a t t o l o n t a n i d a a m b i e n t i e c i r c o l i d e l l a d e s t r a , c h e p a r e u s a r e a n c h e v i c e n d e c o m e q u e s t e p e r r e g o l a r e c o n t i e r a p p o r t i o p a c h i " .