Mattinata di caos quella di ieri al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa, dove una donna ha dato in escandescenze ed è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per ristabilire l’ordine. La calma è tornata dopo il suo arresto.

Per motivi che sono ancora in fase d’accertamento, la donna mentre era in attesa a iniziato ad agitarsi manifestando un atteggiamento sempre più aggressivo nei confronti del personale sanitario e degli altri presenti.

La donna avrebbe urlato e inviato contro medici e infermieri fino al punto che il personale, non riuscendo a riportarla alla calma e a gestire la sua rabbia, è stato costretto a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i carabinieri.

All’arrivo dei militari la donna non ha desistito ma ha rivolto la sua aggressività nei loro confronti.

Si sono vissuti momenti concitati che sono culminati con l’arresto della donna. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze.

Restano da chiarire, come detto, i motivi dell’accaduto.