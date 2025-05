TARQUINIA – Venerdì di fuoco a Tarquinia. Nel giro di poche ore si sono sviluppati due incendi che hanno impegnato i vigili del fuoco e i volontari Aeopc.

Il primo si è verificato in località Spinicci.

I volontari Aeopc sono intervenuti su attivazione della Sala operativa regionale con due squadre di volontari in supporto ai vigili del fuoco per un incendio di sterpaglie divampato a ridosso di una casa. L'incendio è stato spento e l'area è stata bonificata. Singolare il fatto che è la seconda volta che questa zona è interessata da incendi in pochi giorni. Il proprietario dell’abitazione Guido Borzacchi ha prontamente chiamato il numero unico d'emergenza perché il fuoco si stava avvicinando troppo alla casa.

Secondo intervento poi, a seguito di un incendio che si è sviluppato a bordo strada lungo l'Alberata. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale. L’incendio è stato spento e l’area bonificata. Nella stessa giornata i volontari Aeopc sono stati impegnati anche a Civitavecchia per un incendio in località La Scaglia.

