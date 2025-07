ORIOLO ROMANO - «Nella notte tra il 18 e il 19 luglio, la sede di Fratelli d’Italia a Oriolo Romano, è stata oggetto di un vile atto vandalico. Un attacco non solo contro una sede politica, ma contro i valori fondamentali della democrazia, del confronto civile e del rispetto reciproco». A riferirlo, in una nota documentata da immagini fotografiche, è il circolo locale di Fratelli d’Italia. «Quello che è accaduto è inaccettabile - spiegano - Colpire un presidio politico è un atto gravissimo, che ci riporta a un clima di intolleranza che pensavamo appartenesse al passato. Condanniamo con fermezza questo gesto intimidatorio e antisociale, espressione di chi, incapace di confrontarsi con le idee, ricorre alla violenza e alla distruzione». «La nostra sezione - proseguono dal circolo - rappresenta un punto di riferimento certo per tanti cittadini, uno spazio aperto al dialogo, alla partecipazione e all’ascolto. Nessun atto vile ci impedirà di continuare il nostro impegno sul territorio con coraggio e determinazione. Non saranno le minacce o i danneggiamenti a fermare la voce di chi crede nella legalità, nella libertà e nella partecipazione democratica. Siamo certi che le autorità competenti faranno piena luce sull’accaduto, individuando al più presto i responsabili di questo ignobile gesto. Il nostro circolo continuerà, senza paura e con ancora più determinazione, a lavorare per il bene di Oriolo, riaffermando ogni giorno il valore delle istituzioni e della convivenza civile», conclude la nota del circolo.

