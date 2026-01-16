TARQUINIA - Si terrà martedì 27 gennaio alle ore 13 presso la sala stampa della Camera dei Deputati il progetto "La Tomba delle Olimpiadi in realtà virtuale".

L’iniziativa, di alto valore culturale, voluta dall’onorevole Mauro Rotelli, unisce storia, innovazione e valorizzazione del patrimonio italiano.

Il tour in realtà virtuale, realizzato da Skylab Studios, permette non solo di esplorare integralmente la Tomba delle Olimpiadi di Tarquinia attraverso una ricostruzione immersiva dell’ipogeo, ma grazie ad un innovativo modello di ricostruzione basato sull'intelligenza artificiale, le persone potranno rivivere le bellezze degli affreschi come erano in origine.

L’esperienza sarà inoltre parte del percorso di visita di Casa Italia durante le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, con postazioni VR dedicate che consentiranno a ospiti e visitatori di indossare degli speciali visori per la realtà virtuale e vivere in prima persona questo incredibile viaggio nel tempo.

Un'occasione unica per scoprire come cultura, sport e innovazione digitale possano dialogare e raccontare l'Italia in una delle sue sedi istituzionali più rappresentative.

