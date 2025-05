TARQUINIA - Sabato 3 maggio alle ore 18, nella città sotterranea di “Etruscopolis”, a Tarquinia, l’arpista Andrea Seki terrà un concerto esclusivo dal titolo “Verso le stelle della Lyra”.

Un evento incentrato in gran parte sulle composizioni originali del suo nuovo album: “Lost Memory of Humanity”, uscito su tutte le piattaforme streaming globali e in cd fisico il 21 marzo del 2025, pubblicato dalla Label Atlanteans Resonances Records.

Il concerto “Verso le stelle della Lyra” è un viaggio sonoro terrestre, stellare e multidimensionale tra composizioni originali e temi della tradizione bretone e irlandese, in suono elettroacustico.

La splendida città sotterranea di Etruscopolis, creata da Omero Bordo, noto a tutti come “L’ultimo etrusco”, è oggi meta di tanti visitatori. Il parco a tema gestito dalla figlia di Omero, Daniela Bordo, continua ad incantare, anche grazie ad eventi come questi, dove è possibile vivere esperienze immersive fuori dal tempo.

