MONTALTO DI CASTRO – TARQUINIA – RICCIONE – Quando lo sport incontra la solidarietà, il risultato supera ogni classifica.

L’Asd sport Mix Due, il Csr Maratonda, gestito dalla Fondazione Solidarietà e Cultura, e il Csr “Luigi Capotorti”, gestito dalla Cooperativa Sociale Alicenova, celebrano insieme i traguardi raggiunti all’Mc Hip Hop contest 2026 di Riccione, dove il talento e l’inclusione hanno marciato a passo di danza.

La spedizione maremmana ha portato sul palco tre formazioni, ottenendo risultati di prestigio che confermano la qualità del lavoro svolto da questa realtà del territorio, già insignita nel 2025 del premio della Regione Lazio come eccellenza nel settore Hip Hop.

I risultati sul campo

Premiazione nella Categoria "NO LIMITS": Il gruppo "Controtempo", guidato da Stefano Cavalloro, ha emozionato il pubblico conquistando un meritatissimo podio. Il progetto unisce i ragazzi dei CSR “Maratonda” e CSR “Luigi Capotorti”, dimostrando come la danza sia un linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera.







Terzo Posto Categoria "MIX STYLE YOUNG A": I "DoppiaZeta" hanno compiuto una vera impresa. Pur essendo i più giovani della categoria, hanno conquistato il podio con una prova di straordinaria tenacia, seguiti con passione dal team composto da Marco Cavalloro, Federica Nardo di Maio e Vanessa Cerulli.



Categoria "MINI KIDZ UNDER 9": Grandissimi applausi per gli "Shimmy Shimmy Ya" , i più piccoli della spedizione, anche loro accompagnati nel percorso dallo stesso terzetto di istruttori. I giovanissimi hanno affrontato il palco con una gioia contagiosa, dimostrando che il piacere di esserci è la scintilla di ogni passione.



Una vittoria collettiva

Al di là delle medaglie, il valore del viaggio risiede nell’esperienza umana. Dalla neve che ha accompagnato il rientro alla solidarietà tra operatori, genitori e cittadini che seguivano il viaggio da casa, l’evento ha cementato un senso di comunità profondo.

"I trofei sono oggetti che si possono scordare, ma le sensazioni ci rendono migliori – commenta L’ASD Sport Mix Due - Vedere i nostri ragazzi così piccoli e sorridenti illuminare il palco più delle luci è il nostro vero successo. Un grazie va alle famiglie che ci sostengono con carica ed entusiasmo: insieme abbiamo dimostrato che la passione e il rispetto sono il motore della crescita".

Grande soddisfazione per Fondazione Solidarietà e Cultura e Cooperativa Alicenova: "Questo secondo posto dei 'Controtempo' vale quanto una vittoria assoluta. Abbiamo vinto con l’entusiasmo e con la forza di essere un 'quinto mondo': diversi, veri e sintonizzati sullo stesso canale. Non è stata solo una gara, ma un viaggio di affetto e amicizia vera, tra risate, pianti e mani che si aiutano. Questo risultato non racconta una classifica, racconta chi siamo: una comunità che non lascia indietro nessuno."

Decenni di impegno sul territorio

L’ASD Sport Mix Due si conferma una realtà storica che da decenni offre l'opportunità di vivere una disciplina in cui coreografia e creatività si sposano con l'inclusione. La collaborazione con la Fondazione Solidarietà e Cultura e la Cooperativa Alicenova rappresenta un presidio di socialità e amicizia fondamentale per il territorio, capace di offrire a tutti uno spazio di crescita e condivisione in cui il valore più grande è, semplicemente, ballare insieme sullo stesso Beat.

