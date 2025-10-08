CERVETERI - Conclusi importanti interventi su viabilità e illuminazione pubblica. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Cerveteri per la sicurezza e la manutenzione del territorio. Sono infatti riaperte al traffico via della Circonvallazione e via del Lavatore, dopo la conclusione dei lavori di rifacimento del manto stradale e di messa in sicurezza del costone del versante a valle. L’intervento, che ha previsto la realizzazione di una palificata di sostegno, è stato eseguito dalla Regione Lazio e non ha comportato alcun costo per le casse comunali.

«Si tratta di due strade fondamentali per la viabilità della parte alta del paese – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti –. Oltre alla messa in sicurezza del costone, su nostra richiesta è stato incluso anche il rifacimento completo dell’asfalto, restituendo così due arterie non solo più solide ma anche completamente rinnovate».

Parallelamente, proseguono gli interventi di efficientamento della pubblica illuminazione a cura della Multiservizi Caerite, società municipalizzata del Comune. Il primo cantiere, già concluso, ha interessato via Passo di Palo, dove è stato interrato un cavo elettrico e sostituiti gli ultimi due lampioni con nuovi corpi illuminanti a LED, completando così la riqualificazione dell’intera via.

Nei prossimi giorni i lavori proseguiranno al Parco della Rimembranza, in via del Sasso e successivamente a Cerenova e Campo di Mare, con la sostituzione e il ripristino di numerosi punti luce. «Ringrazio l’ingegner Umberto Forghieri e il personale della Multiservizi Caerite – ha concluso Luchetti – per la professionalità e la collaborazione che permettono di migliorare ogni giorno sicurezza, efficienza e qualità urbana nella nostra città».

