VITERBO – Si chiama Raffaele ed è il primo nato del 2026 nella Tuscia.

Il piccolo è venuto alla luce alle ore 2,03 con parto spontaneo, presso l’Unità operativa di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo, diretta da Giorgio Nicolanti.

Alla nascita pesava 2.500 grammi. Raffaele è stato subito circondato dall’affetto di mamma Valentina e papà Ferdinando.

A chiudere simbolicamente il 2025 è stato invece Ibrahim: un maschietto di 3 chili e 62 grammi, nato alle 17,50 del 31 dicembre 2025. Ad accoglierlo, l’abbraccio emozionato di mamma Fatima e papà Allal.

Tutto il personale dell’Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo e della Direzione strategica della Asl di Viterbo rivolge a Raffaele, Ibrahim e alle loro famiglie, gli auguri di buona vita.

