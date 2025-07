ALLUMIERE - Ad Allumiere, il rombo dei motori si prepara a risuonare ancora una volta tra i boschi e le colline della Cavaccia. Sabato torna l’appuntamento con la “Rugged Sprint Cup – Memorial Simone Torroni”, l’evento di motocross che unisce spettacolo, competizione e memoria, nella cornice della Sagra del Contadino organizzata dalla Storica Contrada La Bianca. Una sinergia ormai consolidata tra due realtà fortemente radicate sul territorio, che ogni anno riescono a offrire al pubblico una manifestazione sempre più curata, emozionante e sentita. L’evento è nato per rendere omaggio a Simone Torroni, eccezionale giovane appassionato di motocross scomparso prematuramente nel 2021 a soli 29 anni. Una tragedia che colpì profondamente la comunità di Allumiere e che ha trovato, in questa manifestazione un modo autentico per trasformare il dolore in energia positiva, celebrando la passione e il carattere di chi, come Simone, viveva ogni giornata con entusiasmo e determinazione. Ricordarlo attraverso una gara di motocross, la sua più grande passione, è diventato un modo per sentirlo ancora presente tra amici, familiari e appassionati. Il cuore della Cavaccia batterà al ritmo dei motori, tra polvere, ostacoli, salti e tanta passione. Perché Simone è ancora lì, in ogni curva, in ogni partenza, in ogni traguardo. E il Motoclub Rugged, con il suo spirito instancabile, è pronto a farlo volare ancora.A promuovere e organizzare la III edizione della Rugged Sprint Cup è il Motoclub Rugged di Tolfa, che per l’occasione trasformerà da zero il terreno della Cavaccia in un vero e proprio circuito da gara. Un lavoro imponente, costruito con ostacoli artificiali realizzati interamente dal team del club, per valorizzare al massimo la tecnica e l’audacia dei piloti che arriveranno dal centro Italia per misurarsi su un tracciato inedito, spettacolare e impegnativo. "Siamo pronti a rimetterci in gioco - spiega il presidente del Motoclub Rugged, Damiano Mercuri - il nostro gruppo è così affiatato che spesso bastano sguardi e piccoli gesti per far funzionare una macchina organizzativa complessa come questa. Sappiamo come realizzare il circuito, gestire gli imprevisti, curare ogni dettaglio. Farlo nel nome di Simone ci dà la forza per lavorare sempre al massimo, con un senso di responsabilità e orgoglio che si rinnova ogni volta". Il via alla manifestazione è previsto nel pomeriggio, quando i piloti suddivisi per categoria – agonisti, amatori e hobbisti – si sfideranno in una prima fase a cronometro. Le qualifiche serviranno a determinare gli accessi alle semifinali, da cui usciranno poi i finalisti. La gara entrerà nel vivo in serata, con le spettacolari sfide in notturna, sotto i riflettori, tra salti, derapate e passaggi tecnici che metteranno alla prova anche i piloti più esperti. In palio, oltre all’onore e al ricordo, un montepremi complessivo di 1400 euro. Ma più del premio, a contare sarà l’atmosfera: un’intera area viva e partecipata, con il profumo della brace in sottofondo, la birra fresca e i piatti tipici serviti grazie alla collaborazione con la Sagra del Contadino. Il pubblico potrà godere di uno spettacolo motoristico unico nel suo genere, circondato dall’ospitalità e dall’energia che solo queste terre sanno offrire. Non mancheranno le emozioni, così come il coinvolgimento del pubblico, chiamato a partecipare con il cuore e la voce, tifando i propri beniamini in un contesto che riesce a mescolare sport, memoria e convivialità. “Grazie alla Contrada La Bianca che ha creduto in questo progetto, offrendo supporto e collaborazione e grazie agli sponsor - prosegue il presidente Mercuri - Sublime Tolfa, Extream Bike, Celestini Moto, Vertical Green di Bartoli Emiliano, La Scaglia 2.0, L’Ora della Pizza Tolfa, Blue Moon Caffè e Special Bike di Patrizio Ferri”.