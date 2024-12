FIUMICINO - «Situazioni preoccupanti che mettono a repentaglio la sicurezza pubblica»: così l’Amministrazione comunale di Fiumicino invita, tramite lettera ufficiale, la Direzione regionale ambiente del Lazio e la Direzione regionale Emergenza e Protezione Civile, ad intervenire con la pulizia degli argini del fiume Arrone.

A destare preoccupazione e ad allarmare «In considerazione della stagione autunnale e delle conseguenti situazioni relative all’aumento della pioggia, si chiede un urgente ed improcrastinabile intervento di pulizia degli argini e del letto del fiume Arrone - si legge nella lettera - che, da sopralluoghi eseguiti e da segnalazioni pervenute dalla cittadinanza residente nella località di Maccarese, versa in situazioni preoccupanti che mettono a repentaglio la sicurezza pubblica in caso di esondazione».

L’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino, Stefano Costa, ha sottolineato l’importanza e l’urgenza dell’intervento e dichiara: «La situazione del fiume Arrone, soprattutto nella zona di Maccarese, è motivo di seria preoccupazione.

Gli argini e il letto del fiume necessitano di interventi immediati per prevenire potenziali allagamenti ed esondazioni, che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei residenti e delle infrastrutture.

L’amministrazione comunale è in costante contatto con la Direzione regionale ambiente e la Protezione Civile per sollecitare un intervento tempestivo ed efficace. - ha aggiunto costa - La tutela del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici devono essere una priorità assoluta, specie in vista dell’intensificarsi delle piogge autunnali sempre più abbondanti», ha concluso l’assessore Stefano Costa.