CIVITAVECCHIA – Il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile Porto–Castello ha di fatto bloccato l’accesso al mare per le persone con disabilità alla zona del Pirgo. Si tratta di un intervento atteso e importante per la mobilità sostenibile, ma che, almeno temporaneamente, sta causando un problema concreto e non secondario in termini di accessibilità. Ad apertura della stagione estiva, l’unico stabilimento accessibile si trovava alla destra della passerella del Pirgo, dove era stata installata anche una rampa dedicata. Ora, però, l’area oggetto di restyling è stata recintata per lasciare spazio ai lavori, chiudendo la rampa per scendere a mare nei pressi di piazza Betlemme, e chi vuole raggiungere gli stabilimenti balneari del Pirgo è costretto a percorrere la spiaggia di ciottoli.

