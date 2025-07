TARQUINIA - Secondo appuntamento all’insegna della musica e del divertimento stasera al Lido per l’evento che ha aperto il cartellone degli eventi estivi di Tarquinia Lido. Anche stasera la località balneare si trasforma in una grande piazza, anzi, spiaggia, a cielo aperto per la seconda serata gratuita pensata per tutti i gusti: niente sedie ma una grande spiaggia su cui vivere la serata tra teli mare, piedi nudi e divertimento. Ad aprire le danze, ieri, venerdì 18 luglio, è stato il sound travolgente dei Santi e Falsi Dei, la tribute band ufficiale dei Negramaro,che ha infiammato il palco con i successi che hanno reso celebre la band salentina: da Estate a Mentre tutto scorre, passando per Parlami d’amore e Meraviglioso. Un concerto emozionante, fedele e coinvolgente che ha fatto cantare tutto il Lido.

Stasera spazio alla dance e alla nostalgia, con la serata Summerland 90/2000, un vero e proprio tuffo nei successi di due decenni iconici. Ai piatti i DJ Matteo Mascioli, Daniele Ceccarini e Andrea Vianelli, accompagnati dalla voce carismatica di Ilias: una selezione tutta da ballare, tra eurodance, pop e grandi hit italiane e internazionali.

Le due serate fanno parte del calendario di eventi promosso dalla Pro Loco di Tarquinia, con il patrocinio del Comune, pensato per animare l’estate della città con concerti, sport, cultura e intrattenimento.

