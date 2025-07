TOLFA – Si chiude oggi, domenica 21 luglio, la XVI edizione del Tolfa Jazz, e lo fa con il consueto mix di musica di altissima qualità, creatività artistica, atmosfere internazionali e identità tolfetana. Dopo giornate intense, ricche di concerti, performance interdisciplinari, laboratori, mostre e incontri, il borgo collinare si prepara a salutare il festival con un programma straordinario che accompagnerà il pubblico dalla mattina alla tarda notte.Già nei giorni scorsi il Festival ha registrato momenti memorabili. Dopo il successo della prima serata molto apprezzati venerdì il progetto “The Moving Forest” di Jacopo Teolis al Centro Studi Italo-Norvegese, seguito da una serata spettacolare all’anfiteatro della Villa Comunale: dopo i saluti istituzionali di Stefania Bentivoglio, Marietta Tidei, Egidio Marcari e Antonio Franco (Komen Italia), sul palco è salita la Big Band dell’Esercito Italiano, diretta da Pino Jodice, che ha emozionato con arrangiamenti swing proibiti durante il fascismo. Il concerto ha celebrato l’80° anniversario della Liberazione con raffinata intensità.A seguire, l’energia travolgente della straordinaria Crystal Thomas, direttamente dalla Louisiana, ha trasformato l’anfiteatro in una festa danzante sotto le stelle, grazie anche alla band guidata da Luca Giordano e dal bluesman spagnolo Victor Puertas. Oggi si riparte al mattino con il Delta Duo al Casale dell’Acqua Bianca (ore 12), con un repertorio di blues tradizionale tra Mississippi e sud-est degli Stati Uniti. Alle 18 torna la musica per i più piccoli con “Jazzlandia” nel giardino, mentre contemporaneamente alla Villa Comunale va in scena l’“Orchestra Improvvisata”, un’esperienza musicale collettiva basata sul metodo argentino “Ritmo con Segni”: un gioco espressivo che unisce ritmo, emozione e cooperazione. Nel cuore del paese, dalle 19, via Roma si anima con le note del Creole Quartet (New Orleans style), il R’n’B dei Mojo, il cantautorato di Ivan Spadoni, il Gypsy Jazz Quartet di Daniele Corvasce, la voce intensa e contaminata di Resina, e ancora il ritorno del Delta Duo, in un susseguirsi di emozioni e stili per tutti i gusti. I concerti sono realizzati anche grazie alla collaborazione con l’Associazione Culturale Borgo Vivo. L’appuntamento clou della serata è alle 21:30 all’Anfiteatro della Villa Comunale: apre la serata il giovane talento del jazz italiano Francesco Cavestri, premiato con l’IJVAS Award 2024. Subito dopo, il palco accoglierà un duo di assoluto prestigio: Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello con il progetto “Il Cielo è Pieno di Stelle”, omaggio elegante e profondo alla musica di Pino Daniele, riletta in chiave jazzistica. Seguirà il concerto degli Afrodream, travolgente ensemble afrobeat-pop di Torino, con influenze africane e groove occidentali, protagonisti dei più importanti festival europei. A chiudere, in perfetto stile Tolfa Jazz, ancora il Delta Duo, per salutare il pubblico con le radici autentiche del blues.Ad arricchirequesta edizioe anche l’arte: all’ingresso della manifestazione è visibile l’installazione “Note di Pace” a cura di DESART2 (Alessandra Degni e Simona Sarti), e la mostra pittorica di Germana Galdi, “Drawing in the Key of Jazz”, un viaggio visivo ispirato al linguaggio e alle emozioni del jazz, tra ritratti astratti, acquerelli e simbolismi musicali.E per chi vuole completare l’esperienza con i sapori, fino a stasera è attivo lo stand gastronomico dello chef Da Buzzico, nel giardino comunale, dove è possibile cenare con piatti originali e gustosi. Per info prenotazioni: 348.3412105. Oggi è l’ultima occasione per far parte della grande festa condivisa: Tolfa vi aspetta, ancora una volta, sotto il segno del jazz.