MONTALTO - I consiglieri comunali d’opposizione di Montalto di Castro, Eleonora Sacconi, Francesco Corniglia, Luca Benni e Angelo Brizi, tornano a predere la parola per rispondere alla sindaca Emanuela Socciareli. «Se c'è una mancanza di linea politica, purtroppo, è tutta nella sua amministrazione - dicono le minoranze - Una linea che oscilla tra l'autocelebrazione e il fastidio verso qualsiasi voce critica, come se il confronto fosse un'anomalia e non il fondamento della democrazia. È francamente stupefacente che, a distanza di tempo dall'insediamento, lei non si sia ancora abituata al normale confronto politico e amministrativo - tuonano i consiglieri d’amministrazione - Le ricordiamo che la democrazia non è una concessione dell'amministrazione, ma un principio che esiste da molto prima di lei e che prevede, sempre, il contraddittorio. Soprattutto, quando si comunicano dati in modo parziale o si tenta di orientare il racconto politico dei fatti. L'opposizione non 'fa rumore', svolge il ruolo che le è stato affidato dai cittadini, cioè controllare, analizzare e criticare le scelte di chi governa laddove ci sia bisogno. Contestare una misura non significa essere contro i cittadini, ma pretendere trasparenza, proporzionalità e verità nella comunicazione politica».

«Liquidare ogni critica come 'polemica sterile' è una scorciatoia che rivela più insofferenza che autorevolezza - commentano i consiglieri - Governare significa anche accettare il dissenso, rispondere nel merito e confrontarsi sui numeri, non delegittimare chi pone domande scomode. Se davvero crede nella serietà amministrativa che rivendica, allora non tema il confronto: lo pratichi. Perché è proprio quando si distorcono o si semplificano le notizie che il contraddittorio non è solo legittimo, ma doveroso».

©RIPRODUZIONE RISERVATA