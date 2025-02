SANTA MARINELLA – Si chiuderanno il 10 febbraio “Le giornate di raccolta del farmaco”, una iniziativa della Fondazione Banco Farmaceutico ETS, a cui ha aderito il Comune. Nei giorni previsti dalla campagna di raccolta, è possibile recarsi presso le due farmacie comunali di Valdambrini e di Baia di Ponente e acquistare farmaci da automedicazione senza bisogno di ricetta medica e consegnarli ai volontari della Misericordia presenti o al farmacista, così da poterli donare a chi ne ha bisogno attraverso la distribuzione. Plaude all’iniziativa il sindaco Pietro Tidei. “Partecipare a questa iniziativa – dichiara il primo cittadino - è una conferma dell’impegno dei santamarinellesi nel garantire il diritto fondamentale della salute. Ogni donazione è un grande gesto di solidarietà verso chi si trova in difficoltà sanitaria”. A parlare del progetto, giunto alla sua 25^ edizione, è il delegato alla sanità Alessio Manuelli. “Si tratta di un’iniziativa importante, a cui abbiamo aderito molto volentieri- dice il consigliere - un gesto di solidarietà verso chi ha difficoltà economiche. Lo scorso anno in tutta Italia sono stati donati oltre seicento mila farmaci. Le prime giornate sono andate già molto bene. Invitiamo i cittadini a proseguire con le donazioni anche nei prossimi giorni”. La povertà sanitaria in Italia, colpisce quasi 500 mila persone e il dato più allarmante riguarda i minori. Sono infatti più di centomila i bambini che vivono questa forma di indigenza. L'assessorato alle politiche sociali ha stanziato i fondi per agevolare questa iniziativa. Sanità e sociale continuano a lavorare di concerto raggiungendo risultati importanti a sostegno delle fasce deboli. “Le farmacie sono il primo presidio socio-sanitario dei cittadini – dice l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio - e un punto di riferimento per tutta la collettività. Invitiamo tutti a partecipare a questo gesto di solidarietà, a dimostrazione che la nostra città è sempre molto sensibile alle richieste di aiuto e sostegno”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA