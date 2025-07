Vittoria Tassoni*

Le zucchine alla scapece sono una ricetta tipica della cucina tradizionale partenopea, un contorno che viene preparato soprattutto in estate quando le zucchine sono fresche ed abbondanti e senti subito, dalla loro consistenza, che sono state appena raccolte dall’orto. E’ un piatto che nasce nel Regno di Napoli, nel XVI secolo durante il periodo della dominazione spagnola; il termine scapece deriva da "escabeche", che indica una tecnica di marinatura a base di aceto che gli spagnoli utilizzavano per conservare gli alimenti in un periodo in cui non esisteva ancora il frigorifero e che la cucina napoletana fece propria soprattutto per preservare il pesce. Un piatto semplice e fresco dove alla dolcezza delle zucchine fritte viene contrapposta una marinatura acida e profumata che rende questo ortaggio davvero irresistibile. E’ un contorno versatile a cui, per prepararlo, servono pochi ingredienti: è buono per ogni occasione e lo puoi abbinare alla carne, al pesce oppure ai formaggi sia freschi che stagionati.

Ricetta:

Ingredienti:

•500 g di zucchine

•Olio di semi di arachide (per friggere)

•Sale q.b.

•2 spicchi d’aglio

•Un mazzetto di menta fresca

• 50 ml di aceto di vino bianco (o anche di mele)

•3-4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

•Pepe nero a piacere

Procedimento:

1.Taglia le zucchine a rondelle sottili: per averle tutte della stessa misura, ti consiglio di utilizzare una mandolina.

2.Friggile fino a doratura nell'olio di semi di arachide ben caldo. Scolale sulla carta assorbente e salale.

3.In una ciotola o in una pirofila, prepara la marinata, mescolando l’aglio a fettine, la menta spezzettata, l’olio extravergine d’oliva, l’aceto ed un pizzico di pepe.

4.In un’altra pirofila dai bordi alti, sistema le zucchine a strati cospargendo su ogni strato un paio di cucchiai di marinata

5.Copri e lasciale riposare per almeno qualche ora in frigo. Diventeranno ancora più buone se la mangerai il giorno dopo.

*Vittoria Tassoni, blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

Seguimi su: www.vittoriaincucina.it https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=ithttps://www.facebook.com/vittoriaincucina