TARQUINIA - Tarquinia si accende di magia con la “Parata di Natale”. L’8 e il 23 dicembre 2025, un grande corteo colorerà le vie del centro storico, portando in città la suggestione e il calore delle festività natalizie.

L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale e dalla Pro loco Tarquinia, con il patrocinio della Regione Lazio e la collaborazione del gruppo di volontari “Troppo forti”.

La sfilata partirà alle 17 da piazzale Europa per attraversare via Umberto I, piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele e raggiungere piazza Giacomo Matteotti, dove il pubblico potrà assistere a momenti di spettacolo dedicati a famiglie, bambini e visitatori. Sotto il palazzo comunale, la festa sarà animata da musica e intrattenimento, mentre per i più golosi non mancheranno zucchero filato e caldarroste, contribuendo a creare una cornice accogliente e suggestiva nel cuore della città.

L’8 dicembre rappresenterà il momento più atteso: la banda “Giacomo Setaccioli” accompagnerà il corteo eseguendo i più celebri brani natalizi e farà da preludio alla cerimonia di accensione delle luminarie a piazza Cavour, evento simbolico che inaugurerà ufficialmente il programma delle manifestazioni di Natale organizzate dal Comune insieme alle realtà associative del territorio. L’amministrazione invita scuole, associazioni sportive e culturali, gruppi organizzati e tutte le persone che vogliono vivere appieno il clima di festa a partecipare, contribuendo all’atmosfera dell’evento con un accessorio o un dettaglio a tema natalizio.

