ALLUMIERE - «Tre anni di lavoro costante, spesso portato avanti in silenzio, senza proclami e senza cercare visibilità, ma con la determinazione di mantenere ogni impegno preso con i cittadini». È questo il quadro che emerge dal bilancio tracciato dal sindaco e dall’assessore Romina Scocco riguardo agli interventi realizzati nella frazione di La Bianca, un territorio che negli ultimi anni ha visto un’importante accelerazione nei lavori pubblici, nella cura degli spazi comuni e nella valorizzazione delle aree culturali e ambientali. Secondo l’amministrazione il metodo perseguito in questo triennio è stato semplice: «Lavorare con continuità, programmare in anticipo, evitare dichiarazioni roboanti e concentrarsi sul completamento delle opere promesse. È così che, passo dopo passo, La Bianca ha potuto beneficiare di una serie di interventi visibili, strutturali e in molti casi attesi da tempo». Uno dei progetti più rilevanti riguarda la riqualificazione dell’immobile situato accanto all’Anfiteatro Alessio Torroni. «Grazie ai fondi della legge sull’Etruria, poco più di un mese fa è stato possibile avviare un cantiere che punta al recupero e alla valorizzazione dell’intera area - spiegano il sindaco Luigi Landi e l’assessore Romina Scocco - le pareti esterne dell’edificio, già oggetto di sistemazione, ospiteranno nei prossimi mesi nuove strutture artistiche realizzate da Riccardo Pasquini, artista già noto nel territorio. L’obiettivo è trasformare l’anfiteatro e la zona circostante in un luogo ancora più attrattivo per i visitatori, contribuendo a rafforzare l’identità culturale del borgo e offrendo un ulteriore richiamo per quanti si recano a La Bianca anche per apprezzarne i rinomati ristoranti». Un capitolo significativo del bilancio amministrativo riguarda la viabilità. «In questi anni sono stati completati i lavori di rifacimento di via delle Mimose, un intervento particolarmente importante perché accompagnato, in collaborazione con Enel, dall’interramento della linea aerea. Si è trattato di un’opera di valore strategico, sia per l’impatto estetico sia per l’aumentata sicurezza della zona. Parallelamente sono stati avviati i lavori in via degli Orti e in via dei Faggi, contribuendo alla riqualificazione complessiva della rete stradale della frazione. Anche la pubblica illuminazione ha conosciuto un rinnovamento atteso da anni - proseguono ancora Landi e Scocco - la trasformazione a LED delle luci che dal bivio percorrono tutta via della Repubblica ha rappresentato un intervento doppiamente vantaggioso: da un lato ha permesso un miglioramento evidente della luminosità, che da oltre trent’anni non veniva aggiornata; dall’altro ha garantito un risparmio energetico significativo, con benefici diretti per le casse pubbliche». Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza del territorio. «La Bianca può oggi contare su un sistema di videosorveglianza completamente potenziato, reso possibile dall’installazione di nuove telecamere di ultima generazione e dalla creazione di una rete autonoma per lo scambio dati. Un investimento importante, volto a garantire maggior controllo e tranquillità per residenti, attività commerciali e visitatori - continuano il sindaco Luigi Landi e l’assessore Romina Scocco - tra le operazioni più rilevanti figura anche la sottoscrizione del comodato d’uso con il proprietario del terreno noto come Prato Stopponi, un’area che da anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità. In questi giorni, proprio nel prato, è stata installata una nuova illuminazione, mentre a breve – annuncia l’amministrazione – verrà finalmente ripristinata anche quella antistante la Chiesa, assente da molto tempo e più volte richiesta dai cittadini.Per migliorare l’accoglienza e il decoro urbano, sono stati installati nuovi cartelli turistici destinati a segnalare ristoranti, percorsi ambientali e luoghi di interesse storico. A questi interventi si aggiungono l’acquisto di una nuova giostrina per i bambini più piccoli e la sostituzione della vecchia fontana leggera con un modello più moderno, efficiente e meno costoso in termini di manutenzione. Uno dei risultati più significativi, e forse tra i più inattesi fino a qualche anno fa, riguarda l’attivazione del servizio di trasporto pubblico locale che collega La Bianca con Allumiere e Tolfa. Un collegamento che la frazione non aveva mai potuto vantare e che rappresenta una risorsa preziosa soprattutto per studenti, lavoratori e famiglie prive di mezzi propri». Nel loro bilancio il sindaco e l’assessore Scocco sottolineano come questo percorso sia stato possibile grazie a un approccio sobrio ma concreto, basato sulla capacità di intercettare finanziamenti, collaborare con enti pubblici e privati e programmare interventi realmente utili per la comunità. L’obiettivo, ribadiscono: «Non è mai stato quello di cercare visibilità, ma di produrre cambiamenti tangibili, dando risposta a bisogni espressi da tempo dai cittadini». Concludono affermando che «Molti progetti sono oggi in fase di completamento e altri verranno avviati nei prossimi mesi, sempre con la stessa filosofia: meno parole e più fatti, con la convinzione che la crescita di La Bianca passi da interventi costanti, graduali e condivisi». L’amministrazione assicura che «l’impegno proseguirà con la stessa determinazione, mantenendo saldo il rapporto di fiducia con una comunità che, negli anni, ha mostrato di credere in questo percorso di miglioramento e di partecipazione attiva alla vita del territorio».

©riproduzione riservata