SANTA MARINELLA – «Apprendiamo con soddisfazione che il Comune ha finalmente deciso di risolvere la convenzione con la cooperativa Green Field e di richiedere il ritiro dei cassonetti per la raccolta degli indumenti usati, troppo spesso trasformati in vere e proprie discariche a cielo aperto». A dirlo è il responsabile della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino. «Peccato che ci siano voluti mesi e decine di nostre segnalazioni, per arrivare a una decisione tanto ovvia quanto necessaria – prosegue Marino - Noi della lista civica abbiamo proposto da tempo una soluzione semplice e di buon senso, spostare questi raccoglitori in aree protette e controllate, come i cortili delle scuole, le parrocchie, i centri ricreativi. Luoghi già presidiati, dove il rischio di degrado e abbandono dei rifiuti si riduce drasticamente. Siamo felici che l’amministrazione, dopo averci ignorato e criticato, ci stia seguendo. Questo dimostra che le nostre proposte non solo sono concrete, ma anche attuabili. E visto che ci leggono con tanta attenzione, lanciamo una provocazione, se le nostre idee sono davvero così inutili come sostiene il sindaco, perché le stanno mettendo in pratica una dopo l’altra? Ora aspettiamo i fatti, ci auguriamo che la rimozione dei raccoglitori sia tempestiva e che la nuova strategia di raccolta venga avviata rapidamente».

