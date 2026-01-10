TARQUINIA - Un intervento tampone per contenere gli effetti dell’erosione costiera nei punti di maggiore criticità. E’ quello che si appresta a realizzare il Comune di Tarquinia che ha ottenuto un contributo di 200mila euro dalla Regione Lazio, per realizzare interventi di protezione di tratti di spiaggia pubblica. Il finanziamento consentirà , infatti, di attuare azioni mirate nei punti del litorale maggiormente colpiti dal fenomeno.

I lavori partiranno a breve e dovranno essere completati entro il termine ultimo del 1° maggio.

«Il contributo rappresenta un risultato importante per il nostro territorio – spiega il sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti – ed è il frutto di un lavoro attento e costante portato avanti dall’amministrazione comunale, che ha saputo intercettare risorse utili per la tutela della costa. Gli interventi saranno concentrati nelle aree in cui l’erosione risulta più evidente, con l’obiettivo di contenere gli effetti del fenomeno. Siamo consapevoli, tuttavia, che sarà necessario sviluppare in futuro un progetto strutturale di più ampio respiro, condiviso con gli enti competenti, per contrastare in modo duraturo l’erosione costiera».

Dal mega intervento di ripascimento morbido realizzato nei primi anni del 2000 con la prima amministrazione Giulivi, non è stata, infatti, mai più realizzata alcuna opera di rilievo a protezione della costa. Tuttavia, la giunta regionale del Lazio a settembre 2025 ha attivato il Piano per la difesa integrata della costa, redatto dall’assessorato alla Tutela del Territorio, al Demanio e al Patrimonio e finanziato con circa 90 milioni di euro. Un piano ambizioso, che ha l’obiettivo di proteggere e mettere in sicurezza le coste dagli effetti dell’erosione e dei cambiamenti climatici e che punta a superare la logica degli interventi tampone, attraverso una pianificazione strategica e integrata di opere di difesa a medio-lungo termine, sia di carattere strutturale che mobile.

Tra i vari interventi previsti, il piano ha consentito lo sblocco di finanziamenti fermi da anni, tra cui oltre 5 milioni al Comune di Tarquinia per la ricostruzione della spiaggia delle Saline.

