VITERBO – Il 15 e 16 gennaio la Asl di Viterbo promuove “Costruire salute con la comunità, gli stati generali dell’azienda”, in programma nel cuore del centro storico di Viterbo, tra piazza Verdi e il Teatro dell’Unione. Un’iniziativa pensata per aprire la sanità al territorio, creare occasioni di incontro e confronto e condividere con la comunità il percorso avviato di crescita, innovazione e rafforzamento del sistema sanitario della Tuscia.

15 GENNAIO – PREVENZIONE, SALUTE E PARTECIPAZIONE

La giornata di giovedì 15 gennaio è dedicata alla promozione della salute e alla prevenzione, in un’ottica one health, con un vero e proprio villaggio della salute aperto alla cittadinanza, con particolare attenzione alla popolazione studentesca e agli over 65. Nel corso della giornata, in piazza, ma anche nel foyer del teatro dell’Unione, cittadini e famiglie potranno partecipare a momenti di informazione e approfondimento sui principali temi della prevenzione, in un contesto informale e accessibile, e usufruire di servizi dedicati, pensati per favorire la consapevolezza, i corretti stili di vita e il benessere psicofisico. Uno spazio di prossimità e relazione, animato dai professionisti della Asl di Viterbo, che porta la sanità pubblica fuori dai luoghi tradizionali per incontrare le persone, ascoltarle e costruire con loro una cultura della prevenzione condivisa.

16 GENNAIO – GLI STATI GENERALI E L’INCONTRO CON LA COMUNITÀ

La giornata di venerdì 16 gennaio, dalle ore 10 alle 13 presso il Teatro dell’Unione, rappresenta il momento conclusivo degli Stati generali e sarà dedicata al confronto con la comunità. Amministratori locali, associazioni, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, professionisti sanitari, portatori di interesse, cittadini e dipendenti aziendali si ritroveranno per un dialogo aperto sui risultati raggiunti, sulle prospettive di sviluppo e sulle sfide future della sanità della Tuscia. Nel corso dell’incontro, la Asl di Viterbo presenterà il nuovo assetto organizzativo, anticiperà alcune progettualità strategiche e le azioni in corso, anche sul fronte del potenziamento tecnologico e professionale, condividendo obiettivi e visione con il territorio.

Un appuntamento che intende rafforzare il legame tra istituzione sanitaria, comunità professionale e cittadini, promuovendo una sanità sempre più partecipata, trasparente e vicina alle persone.

“Costruire salute con la comunità – commenta il direttore generale della Asl, Egisto Bianconi - è un’occasione concreta per aprire la Asl al territorio e per incontrare i nostri cittadini assistiti, nel cuore della città di Viterbo. Prevenzione, partecipazione e qualità dei servizi sono al centro del lavoro che stiamo portando avanti. Con queste due giornate vogliamo condividere risultati, visione e obiettivi, valorizzando il contributo dei nostri professionisti e costruendo insieme alla comunità il futuro della sanità nella Tuscia». ©RIPRODUZIONE RISERVATA