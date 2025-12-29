ALLUMIERE - L’amministrazione comunale di Allumiere comunica l’elenco delle attività commerciali presso le quali è possibile utilizzare i “Buoni Spesa Natalizi 2025”, erogati su Tessera Sanitaria, a sostegno delle famiglie e dell’economia locale durante il periodo delle festività. I buoni potranno essere spesi esclusivamente negli esercizi convenzionati che hanno aderito all’iniziativa, garantendo così un circuito virtuoso di solidarietà e collaborazione tra istituzioni, cittadini e commercio di prossimità.

I commercianti aderenti all’iniziativa sono Giannini Maria Chiara su viale Garibaldi; Conad Margherita in piazza G. di Castro; Multifood Srl (Metà Pam) in piazza della Repubblica; Scimia Srls (Vivo Mio) in via Teodolfo Mertel. “L’iniziativa dei “Buoni Spesa Natalizi 2025” rappresenta un supporto per le famiglie beneficiarie e un’occasione per valorizzare le attività commerciali del territorio - spiegano dalla giunta Landi - grazie agli esercenti che collaborano contribuendo alla riuscita del progetto che unisce attenzione e sostegno all’economia locale”.