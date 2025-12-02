ALLUMIERE - Nel cuore di Allumiere il Natale torna a trasformare il borgo in un luogo ricco di luce, atmosfere e tradizioni condivise. Con il programma “Allumiere, Natale nel borgo”, che si snoda dal 7 dicembre al 6 gennaio, il paese offre un mese intero di appuntamenti pensati per coinvolgere famiglie, bambini, appassionati di cultura, visitatori e residenti costruendo un calendario fitto e armonioso che accompagna la comunità verso le festività e il nuovo anno. La giornata inaugurale del 7 dicembre accenderà ufficialmente il clima natalizio con l’arrivo degli zampognari, l’animazione per i più piccoli e i giochi di gruppo curati dall’asd Evolution dance academy.

In piazza della Repubblica l’atmosfera si farà ancora più dolce grazie alla fontana di cioccolato, mentre il centro anziani aprirà le porte ai suoi laboratori creativi. Nel pomeriggio, il concerto “Natale 2025” del gruppo pastorale Mariae e l’inaugurazione della mostra dei presepi segneranno l’avvio simbolico delle festività, suggellato dall’accensione dell’albero, dal lancio dei palloncini e dal concerto itinerante della filarmonica “Giuseppe Verdi”. L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, il borgo si animerà con un mercatino artigianale e con nuove attività dedicate ai bambini presso il centro anziani, mentre la giornata prosegue con una raccolta fondi a favore di Toc e con una partecipata tombolata comunitaria. Il 10 dicembre sarà la volta dei laboratori di addobbi natalizi, sempre al centro anziani, un’occasione per dare libero sfogo alla creatività di grandi e piccoli. Il 13 dicembre lo stesso spazio accoglierà la presentazione del romanzo “Il Fontanile” di A. Antonini, mentre il 14 dicembre il museo civico “A. Klitsche de La Grange” ospiterà un laboratorio didattico dedicato ai bambini, unendo fantasia e cultura. Il programma continuerà il 15 dicembre con un nuovo laboratorio di decorazioni natalizie al centro anziani e il 17 dicembre con lo spettacolo “Natale ad Allumiere” messo in scena dalla scuola primaria, seguito dal mercatino scolastico e dalla mostra “Percorsi di risanamento”. Il 20 dicembre l’aula nobile della Reverenda Camera Apostolica accoglierà il concerto “InCanti… Christmas” del coro InCantu’s, un momento musicale particolarmente atteso. Il 21 dicembre sarà una giornata ricca di iniziative: dalle escursioni a cavallo al battesimo della sella, fino al mercatino natalizio in piazza. Nel pomeriggio l’aula nobile ospiterà lo spettacolo teatrale “La Chiara Cometa” della Compagnia Semintetici e, a seguire, il concerto della Ensemble Camillieri. Il 22 dicembre la comunità si ritrova al centro anziani per lo scambio degli auguri, cui seguiranno i laboratori per bambini e la tradizionale tombola del comitato di gestione. La musica tornerà protagonista il 23 dicembre con il concerto di Natale dell’associazione Amici della Musica, in programma alle 18 e alle 19 presso l’Auditorium comunale, mentre in serata il corpo bandistico “Amici della Musica” porteràle melodie natalizie tra le vie del paese con un concerto itinerante. Il giorno di Natale, alle 11.45 piazza della Repubblica si animerà con il tradizionale concerto natalizio all’aperto, un appuntamento che da anni accompagna la comunità nel giorno più atteso dell’inverno. Il 27 e 28 dicembre tornerà il Presepe vivente aperto ai visitatori dalle 16, mentre il 3 gennaio l’Auditorium ospiterà un concerto con musica dal vivo per salutare il nuovo anno in un clima di festa. Il 5 gennaio il Presepe vivente tornerà in scena per la sua ultima rappresentazione e, quasi in parallelo, l’Aula nobile inaugurerà la tradizionale mostra della Reverenda Camera Apostolica. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, è dedicato soprattutto ai più piccoli: alle 14.30 arriverà la Befana con doni e animazione portando un tocco di magia all’ultimo giorno delle festività. Per tutto il periodo natalizio, dal 7 dicembre al 6 gennaio, nella Chiesa di Santa Maria Assunta del Crocifisso è visitabile la mostra pittorica “Natale su Tela”, curata dalla Bottega dell’Arte, mentre lungo via Roma prosegue l’esposizione dei presepi realizzata dal Gruppo Giovani Parrocchiale. Il cartellone di “Allumiere, Natale nel Borgo” restituisce il ritratto di una comunità viva, coesa e accogliente, capace di unire tradizione, musica, cultura e solidarietà. Un mese intero di iniziative che illuminano il paese e che trasformano le feste in un’occasione autentica di condivisione e partecipazione, confermando ancora una volta il forte legame tra Allumiere e la sua identità più calorosa. Un mese intero di iniziative che illuminano il paese e che trasformano le feste in un’occasione autentica di condivisione e partecipazione, confermando ancora una volta il forte legame tra Allumiere e la sua identità più calorosa.