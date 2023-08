LADISPOLI – Scatterà domani pomeriggio il primo Festival olistico in un luogo in cui il benessere della persona verrà messo al primo posto. L’agriturismo “Torre Flavia Relais”, questa la location naturale scelta per l’evento, dalle 18 in poi si trasformerà in un angolo di paradiso in cui i visitatori, residenti e anche villeggianti, potranno sperimentare per qualche ora varie discipline naturali (con offerta libera). Operatori shiatsu, massaggiatori ayurvedici e di riflessologia, meditazione, lettura di oracoli e astrologia, insegnanti di arti marziali saranno pronti ad accogliere i clienti desiderosi di ricevere un po' di relax, di scoprire come prendersi cura di sé e magari fare qualche domanda all'oracolo per soddisfare ogni curiosità.

IL GRUPPO

Silvia Bartolotti, Iside e Laura Vinci, Manuela Ianiro, Anna Maria Chianura, Maria Pia Falanga e Gianfranco Russo. Questo il team affiatato che a Ladispoli accoglierà tutte le persone che potranno, tra un trattamento e l’altro, degustare anche un aperitivo al tramonto a pochi passi dal mare. «Una coccola per il corpo e per l’anima», sostengono gli organizzatori.

È la prima tappa di altri appuntamenti che verranno promossi anche in futuro sempre per promuovere una nuova consapevolezza individuale e un approccio con le energie personali di ciascuno.

