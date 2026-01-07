VITERBO – Una notizia positiva a sostegno degli agricoltori è arrivata da Bruxelles. Come richiesto dall’Italia a più riprese, la Commissione europea ha aumentato le risorse destinate alla Politica agricola comune (Pac) e rivisto la proposta del nuovo Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea. La decisione rende disponibili, già dal 2028, ulteriori 45 miliardi di euro per la Pac e conferma l’efficacia della linea portata avanti dal Governo guidato da Giorgia Meloni, grazie anche al lavoro costante e instancabile di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

“Ciò consentirebbe di salvaguardare il livello dei finanziamenti attuali, ma anche di incrementare le risorse a disposizione di un settore fondamentale per l’Europa, fornendo una prima risposta alle richieste degli agricoltori e riconoscendo il ruolo strategico dell’agricoltura nella costruzione del futuro bilancio Ue”, dichiara Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia–Ecr, che proprio a fine ottobre dello scorso anno aveva incontrato il presidio degli agricoltori a Strasburgo insieme a tutta la delegazione degli eurodeputati di Fratelli d’Italia–Ecr.

E prosegue Sberna: “Il negoziato sul bilancio Ue prosegue, ma il segnale arrivato da Bruxelles rafforza il ruolo dell’Italia come protagonista credibile e determinato nelle politiche europee a sostegno dell’agricoltura. Difendere la Pac significa difendere la sovranità alimentare, il reddito degli agricoltori e la tutela del territorio. Significa anche promuovere un’idea di Europa del buon senso. Questa prima proposta della Commissione europea dimostra che l’impegno del Governo Meloni e di Fratelli d’Italia in Europa sta producendo risultati”. Infine, conclude la vicepresidente dell’Eurocamera, ricordando le risorse aggiuntive destinate alle aree rurali pari al 10% dei Piani nazionali e regionali indicate solo poche settimane fa nella posizione del Parlamento europeo.

