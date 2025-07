CIVITAVECCHIA – Sabato scorso, sul Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia ha firmato l’editoriale “Cultura. Lo scatto non c’è” in cui invita il Governo Meloni “per rilanciare l’immagine culturale del Paese e intestarsi qualcosa d’importante” a realizzare un grande museo, un polo bibliotecario, un istituto internazionale di ricerca e così via, in un qualsiasi settore della cultura. Ma qualcosa d’importante. Leggendo quell’articolo, che ha scatenato una polemica fra il giornale e il ministro Giuli, sono andato con il pensiero a quello che è stato annunciato a Civitavecchia negli stessi giorni: il recupero della grande area dell’Italcementi, in cui, oltre fra all’edilizia residenziale, a due grandi alberghi, ad un parco, a un centro direzionale, si è parlato genericamente di luoghi dedicati alla Cultura.

Sono ritornato così al 2021, quando al Pincio c’era un’altra amministrazione. Fabrizio Barbaranelli e lo scrivente indirizzarono al sindaco di allora, Ernesto Tedesco, una lettera, controfirmata da oltre duecento cittadini ed operatori della cultura, intitolata “Conserviamo e diffondiamo la memoria di Civitavecchia”. All’epoca si chiedeva di destinare parte della biblioteca comunale già esistente alla custodia dei libri dedicati alla città o scritti da civitavecchiesi. Un luogo della Memoria cittadina. Oggi che si parla di queste nuove opportunità urbanistiche per la Città, di nuovi spazi da destinare alle attività culturali, è ovvio che ritorni a galla la proposta di creare un luogo della Memoria di Civitavecchia. Una proposta che la precedente amministrazione non seppe o non volle cogliere. Undici anni fa, come Società Storica, demmo vita alla Casa della Memoria luogo dove si custodiva e si esponeva a cittadini e turisti l’immagine di una Civitavecchia non più esistente, distrutta dai bombardamenti del 1943/44. Inoltre, si ricordavano personaggi di ogni settore che avevano dato lustro alla nostra comunità. Un progetto che poteva avere un altro respiro ma vari condizionamenti e mancanze (fra cui le mie) non è riuscito a decollare, a diventare il Luogo della Memoria cittadina. Adesso, i tempi potrebbero essere maturi, c’è bisogno di un grande scatto della Città e della sua Amministrazione che progetti un Museo e una Biblioteca della Città dove esporre le stampe del Calamatta, dove dare vita a spazi di realtà virtuale dove illustrare la storia cittadina, da Traiano ad oggi. Dedicare spazi ai personaggi illustri cittadini, ai grandi italiani che furono nostri ospiti, ai lavoratori del mare, del cemento, dell’energia, categorie che ci hanno contraddistinto. Uno scatto che sembra non esserci ma che arricchirebbe la nostra Comunità, permettendole di presentarsi ai suoi visitatori con la sua storia e memoria grazie anche a quella Biblioteca di Civitavecchia che proponemmo quattro anni fa e che oggi sembra caduta nel dimenticatoio. Finora si è ragionato sugli spazi già esistenti con i loro limiti e difetti, per la Cultura cittadina. Con uno scatto forte e deciso, la Città può dotarsi di un nuovo spazio progettato per fare ed ospitare cultura, rappresentati dal museo e dalla biblioteca. Ci vogliono coraggio e visione, li avremo?

