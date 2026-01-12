CIVITAVECCHIA – Si è svolto nelle giornate del 9 e 10 gennaio, a Pomezia presso l’hotel Selene, il Torneo Nazionale di Burraco organizzato dall’associazione Italiana Burraco (ABI), che ha visto la partecipazione di circa 600 giocatori provenienti da numerose regioni italiane, tra cui Lazio, Campania, Puglia, Lombardia, Marche e Umbria.

Tra i protagonisti della manifestazione si è distinto ancora una volta il Circolo “Molinari” di Civitavecchia che, come nella scorsa edizione, ha ottenuto importanti risultati. Al termine delle due intense giornate di gara, diverse delle dodici coppie rappresentanti il circolo hanno infatti conquistato il podio nei rispettivi gironi.

In particolare, si sono classificate vittoriose le coppie formate da Maria Lucci e Luigino Carabetta, Michela Monaco ed Erica Angiolini, Stefania Nastasi e Rita Angeletti, Cinzia Brizzola e Manuela Pirisi, riportando a Civitavecchia un importante successo sportivo.

«Un risultato – ha spiegato soddisfatta la presidente del circolo Michela Monaco – che conferma il valore e l’impegno del Circolo “Molinari”, sempre più punto di riferimento in una disciplina che continua ad appassionare persone di tutte le età, unendo competizione, socialità e passione per il gioco».