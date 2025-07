CIVITAVECCHIA – Buone notizie per il territorio: da lunedì 21 luglio 2025 riparte ufficialmente il servizio della Commissione Patenti Speciali della Asl Roma 4 per il rinnovo e il rilascio delle patenti di guida riservate a persone con disabilità. A darne comunicazione è l’Azienda sanitaria locale, che – tramite il sito ufficiale – ha confermato l’attivazione del servizio presso la sede del Distretto 1, in via Cadorna 14 a Civitavecchia, con operatività estesa a tutti gli utenti del comprensorio.

Come anticipato nelle scorse settimane dalla presidente del Tavolo tecnico per la cultura dell’agibilità, Elena De Paolis, si tratta di un importante ritorno, atteso da tempo da decine di cittadini del territorio. Il servizio era infatti sospeso da anni, costringendo gli utenti a spostarsi fuori Asl per ottenere il rinnovo o il rilascio del documento.

Gli interessati potranno prenotarsi ogni giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 presso la segreteria della Medicina Legale del Distretto 1, muniti della documentazione disponibile sul sito aziendale, debitamente compilata e sottoscritta. In caso di presentazione della domanda da parte di un delegato, sarà necessario esibire una delega firmata, unitamente alla fotocopia del documento d’identità del delegante e del delegato.

Si tratta, come sottolineato da più parti, di un servizio fondamentale per l’autonomia e i diritti delle persone con disabilità, spesso penalizzate dalla carenza di strumenti dedicati sul territorio.

Soddisfazione anche dal mondo politico. «È con grande soddisfazione che posso annunciare che riparte da lunedì 21 luglio il lavoro della Commissione Patenti della Asl Roma 4 a Civitavecchia», ha dichiarato Emanuela Mari, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. «Si tratta di una vittoria del nostro territorio, che ha recuperato un servizio fondamentale. Ho personalmente seguito questa battaglia per anni, trovando una preziosa alleata nell’ex assessore ai servizi sociali Deborah Zacchei. Ringrazio la direttrice generale Rosaria Marino per la professionalità con cui ha portato a termine l’operazione e la responsabile del Tavolo tecnico per la cultura dell’agibilità Elena De Paolis», ha concluso Mari.

Anche «Forza Italia Civitavecchia esprime grande soddisfazione per la riattivazione del servizio», come spiega il coordinamento cittadino del partito che ringrazia la dirigenza della Asl Roma 4 e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per la vicinanza e attenzione dimostrate alla città.

